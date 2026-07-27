“Terrorismo di piazza”, il SAP sostiene la proposta Molteni: “violenza intollerabile”

“In ogni manifestazione dove sono presenti antagonisti o anarchici la violenza la fa da padrona con devastazioni dell’arredo urbano e decine di feriti tra le forze dell’ordine. Un Paese civile e democratico non può tollerare tali violenze. Per questo motivo condividiamo e sosteniamo convintamente la proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega alla Pubblica sicurezza Nicola Molteni di introdurre il reato di terrorismo di piazza”. Ad affermarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.