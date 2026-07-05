Terribile incidente sulla SS106, scontro tra tre auto: cinque feriti, uno è grave

Nella notte odierna, intorno alle ore 2:20, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Soverato, sono intervenute nel comune di Borgia, lungo la SS106 al km 180, a seguito di un incidente stradale, su richiesta del personale sanitario del 118. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre autovetture: una Volkswagen Passat, un’Audi e una Fiat 600. Complessivamente erano presenti sette occupanti. Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni; all’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco i feriti erano già stati estratti dai sanitari del 118 e trasferiti presso le strutture ospedaliere per le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. La SS106 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, con riapertura della circolazione al termine dell’intervento, conclusosi intorno alle ore 5:00.