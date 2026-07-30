Terremoto scuote la Piana di Gioia Tauro, scossa di magnitudo 3.5 vicino a Melicucco

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ML è stata registrata poco fa nella Piana di Gioia Tauro. Secondo i dati riportati da l’Ingv, l’epicentro è stato individuato nell’area interna della Piana di Gioia Tauro, tra i territori di Melicucco, Rosarno, Rizziconi e Polistena. La zona interessata si trova in un’area densamente collegata ai centri della Piana e attraversata dalle principali arterie stradali che uniscono la fascia tirrenica reggina con l’entroterra.

Nessuna informazione disponibile su danni o feriti

Al momento, sulla base delle sole informazioni contenute nell’immagine, non risultano indicazioni relative a danni, feriti o criticità conseguenti al terremoto. Non è quindi possibile confermare eventuali effetti nei centri abitati vicini né stabilire se siano state necessarie verifiche da parte delle autorità locali. I dati certi riportati sono la magnitudo 3.5 ML, la profondità di 10,6 chilometri, l’orario delle 20:09:04 e la localizzazione a 4 chilometri a ovest di Melicucco.

Seconda scossa di magnitudo 2.6

Una seconda scossa di terremoto è stata registrata nella Piana di Gioia Tauro, a pochi minuti dal precedente evento sismico di magnitudo 3.5. Secondo i dati riportati nell’immagine, il nuovo terremoto ha avuto una magnitudo di 2.6 ML ed è stato localizzato a circa 3 chilometri a ovest di Feroleto della Chiesa. La scossa si è verificata alle 20:14:20, con una profondità indicata di 11 chilometri. Anche questo evento risulta associato ai dati dell’INGV e sottoposto a revisione manuale. L’epicentro è stato individuato nell’area compresa tra Rosarno, Feroleto della Chiesa, Cinquefrondi e Polistena.