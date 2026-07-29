Terranova Sappo Minulio, fantasy mediterraneo in scena: pronta la presentazione del romanzo di Marzia Matalone

Epica, mistero e immaginazione saranno protagonisti a Terranova S.M., in provincia di Reggio Calabria, in occasione della presentazione del romanzo “La Profezia del Quinto Vertice – La Fiamma Duplice”, terza opera di Marzia Matalone pubblicata da Città del Sole Edizioni. L’appuntamento, inserito nel programma estivo promosso dal Comune, è fissato per giovedì 6 agosto 2026 alle ore 18:30, nella prestigiosa cornice del Palazzo della Storia, dell’Arte e della Cultura.

Il nuovo capitolo della saga propone un fantasy interamente mediterraneo che da più di dieci anni tiene i lettori con il fiato sospeso, seguendo le avventure di Metide e dei suoi compagni. L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione culturale del territorio e offrirà al pubblico un’esperienza immersiva capace di unire la narrazione letteraria alla performance scenica e alla musica eseguita dal vivo.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali di Ettore Tigani, sindaco di Terranova S.M., e di Maria Fedele, presidente della Commissione Cultura ANCI. A guidare il pubblico all’interno dell’universo narrativo di “La Profezia del Quinto Vertice” sarà Carmelo Maria Gazzana, moderatore dell’incontro, mentre le letture di alcuni passaggi chiave della storia saranno affidate alla sensibilità interpretativa di Maria Rosa Ferraro.

Uno dei momenti centrali dell’appuntamento sarà rappresentato dalla performance teatrale, pensata per dare voce e corpo ai protagonisti dell’opera e trasformare il racconto in un’esperienza visiva e sonora. A interpretare i personaggi saranno Massimiliano Penna, Maria Condrò, Federica Il Grande e Assunta Spirlì. L’atmosfera della serata sarà ulteriormente arricchita dall’accompagnamento musicale di Emanuele Alvaro, che contribuirà alla creazione di un ambiente evocativo e coinvolgente.

“La Profezia del Quinto Vertice – La Fiamma Duplice” esplora il conflitto tra luce e ombra, destino e scelta attraverso personaggi intensi e simbolici. La presentazione del 6 agosto offrirà quindi ai partecipanti l’occasione di conoscere più da vicino l’universo narrativo ideato da Marzia Matalone e di vivere la letteratura attraverso linguaggi artistici differenti.