Termina il mandato di Don Zampaglione all’Ufficio Diocesano: “Sport e Tempo Libero sono laboratorio di vita umana e spirituale”

Don Giovanni Zampaglione, a seguito della lettera dell’Arcivescovo

Mons. Fortunato Morrone in viene ringraziati per il termine del suo mandato come direttore dell’Ufficio diocesano Sport e Tempo Libero, ha voluto inviare un messaggio con una riflessione personale e diversi ringraziamenti che riportiamo di seguito. “Ringrazio anzitutto S.E. Mons. Fortunato Morrone per la possibilità che mi ha dato di guidare questo ufficio. Concludere questo mandato all’Ufficio diocesano per lo Sport e il Tempo Libero è per me motivo di profonda gratitudine, ho vissuto questo servizio non come un semplice incarico organizzativo, ma come un autentico luogo di incontro e di evangelizzazione. Lo sport e il tempo libero sono spesso percepiti come spazi di evasione, o peggio, come ‘tempo perso’. Eppure se guardiamo con gli occhi della fede, essi rappresentano il grande laboratorio della vita umana e spirituale.

Lo sport è molto più di un gioco. Come ci ricorda la riflessione della Chiesa sul valore dello sport, la fatica dell’allenamento e il rispetto delle regole ci insegnano la perseveranza e la lealtà. Sul campo impariamo che non siamo soli, ma parte di una squadra, e che i talenti di ciascuno hanno valore solo se messi al servizio del gruppo. La competizione sana ci educa a superare i nostri limiti senza annientare l’avversario, trasformando lo scontro in un’ occasione di crescita reciproca.

Anche il tempo libero ha una dimensione profondamente spirituale. È il tempo che ci viene donato per riscoprire noi stessi, per prenderci cura delle relazioni familiari, dell’amicizia, del creato. Saper “abitare” il tempo libero significa passare dalla logica del consumo e della frenesia a quella della gratuità e della contemplazione. Grazie Eccellenza perché ha realizzato un piccolo sogno: essere stato direttore di un ufficio (sport e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova).

Per me il calcio (tifare Juve e Reggina) è stato il… massimo!!! In questi anni sono stato conosciuto come il “padre spirituale ” della squadra amaranto e della Juve, passione che mi porto dentro sin dagli anni del Seminario. Oggi la gente mi ferma e mi dice ecco il prete “più social”, amaranto e con il cuore metà juventino.

Ringrazio ogni membro dell’ufficio sport e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova che in questi 4 anni mi ha supportato e assieme abbiamo programmato le varie attività da svolgere nel corso di questi anni in sinergia con il nostro arcivescovo (spesso incontrato dal nostro ufficio) e in collaborazione con tutti gli uffici pastorali diocesani.

Ringrazio i sacerdoti, le parrocchie le Associazioni e le scuole (più di 250 giovani incontrati) per ogni incontro che oltre ad aprirci le porte del cuore ci hanno accolto per fare i diversi incontri. Abbiamo condiviso assieme a tutti incontri e tematiche del magistero della Chiesa: lealtà, impegno, divertimento, inclusione, spirito di gruppo tutti temi importanti che promuovono “uno sport per la persona” in grado di dare senso e pienezza alla vita, in grado di valorizzare “integralmente la persona”, la sua crescita personale, morale, sociale, etica e spirituale.

In questo cammino (quattro anni intensi) ho incontrato presidenti,

allenatori, arbitri, atleti e volontari che dedicano tempi e energie a

far crescere i nostri giovani. A tutti voi va il mio GRAZIE: siete

stati testimoni credibili di una Chiesa in uscita, capace di abitare i

luoghi dove i giovani e le famiglie vivono le loro passioni. Possa il

Signore benedire ogni vostro sforzo, ricompensarvi per la vostra

generosità e guidare i vostri passi.

Continuate ad essere operatori di gioia e speranza, ricordando che nel vostro servizio collaborate a rendere il mondo un posto migliore. L’ultimo pensiero è per il nuovo direttore dell’Ufficio diocesano sport e Tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. Carissimo, nel passarti il testimone di questo ufficio, ti affido un compito prezioso: custodire la bellezza dei luoghi e l’anima delle persone.

Lo sport e il tempo libero non sono solo attività, ma occasioni di incontro e fraternità. Ti auguro di essere un punto di riferimento accogliente, capace di promuovere una sana socialità e di valorizzare il nostro territorio come dono. Che il tuo cammino sia guidato dalla passione per il bene comune e dalla gioia di saper cogliere il meglio in ogni persona che incontrerai. Buon lavoro!“.