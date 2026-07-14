Teatri Riflessi trasforma Zafferana Etnea in un palcoscenico internazionale: oltre 200 artisti e 58 eventi per lo storico festival | PROGRAMMA

Oltre 200 artisti, 58 eventi e quattro giornate dedicate alla danza, al teatro e alle arti performative. Entra nel vivo a Zafferana Etnea l’undicesima edizione di Teatri Riflessi Festival, in programma dal 16 al 19 luglio con un cartellone internazionale e multidisciplinare. Il filo conduttore scelto per questa edizione è il tema “eredità”, inteso come un invito a riflettere sulla responsabilità civica in un presente segnato da conflitti e violenze e sulla necessità di un passaggio di testimone non soltanto generazionale, ma anche culturale e morale. Attraverso i linguaggi delle arti performative, il festival promuove il dialogo, il confronto e la condivisione, facendo di Zafferana Etnea un polo cosmopolita capace di richiamare pubblico, artisti e operatori del settore.

Cuore della manifestazione è il Concorso Internazionale di Corti Performativi, vetrina dedicata alle opere brevi di danza contemporanea e teatro provenienti da tutto il mondo. L’edizione di quest’anno coinvolge 10 Paesi e quattro continenti, offrendo un’occasione per scoprire nuovi linguaggi, talenti emergenti e alcune delle tendenze più interessanti della scena performativa contemporanea.

Teatri Riflessi Festival è organizzato dall’associazione culturale IterCulture APS, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea e con il patrocinio gratuito del DAMS dell’Università di Messina. Per il progetto si ringrazia il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo. La rete di sinergie sostiene un programma multidisciplinare, incentrato sull’innovazione dei linguaggi, che si sviluppa nelle quattro giornate centrali della manifestazione, con le serate dedicate agli spettacoli.

Il programma di giovedì 16 luglio

La manifestazione prenderà il via giovedì 16 luglio alle 19.45 in Piazza Umberto I con Rombo di Riccardo Buscarini, che porterà in prima italiana un gruppo di donne etnee sulla scena. Dalle 20.45, al Teatro Falcone e Borsellino, inizierà il Concorso Internazionale di Corti Performativi, con i primi sei semifinalisti in gara. Nel corso della serata sarà proiettato il film di danza Born Into You di Emma Evelein, vincitore del contest La Danza in un minuto – Beyond One Minute, presentato in collaborazione con COORPI di Torino. A chiudere la prima giornata sarà un DJ set curato dalla Consulta Giovanile di Zafferana Etnea.

Gli appuntamenti di venerdì 17 luglio

Venerdì 17 luglio, alle 19.30 in via Renato Imbriani, sarà presentata in prima assoluta TILT di Ilenia Romano. Alle 20 proseguirà il Concorso Internazionale di Corti Performativi, inizialmente in Piazza Umberto I e successivamente al Teatro Falcone e Borsellino. Durante la serata sarà inoltre proiettato Until dell’artista iraniana Tanin Torabi, film di danza presentato in collaborazione con COORPI di Torino.

Sabato tra formazione, spettacoli e accessibilità

Sabato 18 luglio, a partire dalle 10 nella palestra dell’Istituto Comprensivo De Roberto, si terrà Pratiche Condivise, appuntamento aperto ai performer del territorio e realizzato in collaborazione con Shared Training Catania. L’attività sarà condotta da Harry Khoushos, uno degli artisti in Concorso. Alle 19.30 sarà proposta La Plaza_studio, prova aperta di Elisa Sbaragli nell’ambito di ResiDance, azione del Network Anticorpi XL. Alle 20.45, al Parco Comunale, andranno in scena due spettacoli con ingresso unico: Lampyris Noctiluca, di e con Aristide Rontini, e Suspended Chorus, di e con Silvia Gribaudi.

Dalle 22.30 la serata tornerà a ingresso gratuito con un talk dedicato a rappresentazione, rappresentatività e accessibilità, moderato da Greta Pieropan. Seguiranno la proiezione di Shield Pad, cortometraggio dell’artista iraniana Sara Shahroodian, e di Corpo Creativo Contemporaneo, a cura di Cro.me di Milano. Dopo la selezione e l’annuncio dei finalisti, la giornata si concluderà con un DJ set curato dalla Consulta Giovanile di Zafferana Etnea.

Domenica la finale del Concorso

Domenica 19 luglio, alle 17 al Parco Comunale, il professor Alessandro Pontremoli modererà una tavola rotonda dedicata alla Danza nel paesaggio. Alle 18.30 sarà la volta di Monumentale, prova aperta e laboratorio aperto di La Piccionaia SCS / Fratelli Dalla Via. Alle 20.15 inizierà la finale del Concorso Internazionale di Corti Performativi, con i cinque corti finalisti, seguita dalla cerimonia di premiazione.

Laboratori, realtà virtuale e incontri con gli artisti

Ogni pomeriggio le attività inizieranno al Parco Comunale. Alle 17 sono in programma i laboratori letterari rivolti ai più giovani, riuniti sotto il titolo TestiRiflessi per giovani sguardi. Saranno inoltre proposte installazioni video per schermo e visore VR con opere di danza e, in contemporanea, gli appuntamenti di TRForum, occasioni di incontro e confronto con i protagonisti del Concorso. Il pubblico potrà interagire con performer, operatori internazionali membri delle Commissioni, componenti della Giuria giovani under 25 e rappresentanti di Comizi, cittadini e cittadine del territorio coinvolti nel percorso del festival. Una comunità spettatrice, temporaneamente unita dalle arti, attraverserà così come una colata lavica la cittadina ai piedi dell’Etna.