Taurianova, l’assessore Micheli presiederà la Giuria tecnica dell’11° Concorso dei Madonnari

Un nuovo, significativo riconoscimento per il “Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova” arriva dalla Regione Calabria. Sarà l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche per i giovani, Eulalia Micheli, a presiedere la Giuria tecnica dell’undicesima edizione della manifestazione, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026. L’accettazione ufficiale dell’incarico è stata formalizzata con una lettera indirizzata al presidente dell’Associazione Amici del Palco, Giacomo Carioti, nella quale l’assessore esprime “il più sincero ringraziamento per il graditissimo invito” e definisce la nomina “un prestigioso onore”.

Micheli sottolinea di seguire “con ammirazione la crescita di questa straordinaria manifestazione”

Nella sua comunicazione, Micheli sottolinea di seguire “con ammirazione la crescita di questa straordinaria manifestazione che rappresenta annualmente un appuntamento unico nel suo genere”, evidenziando il valore di un Concorso capace di promuovere “un’arte antica, popolare e profondamente legata alla nostra identità calabrese”. Particolare apprezzamento viene espresso anche per il percorso avviato dal direttore artistico Antonella Larosa nel coinvolgimento delle giovani generazioni. L’assessore richiama infatti la partecipazione degli Istituti comprensivi, dei Licei artistici e dell’Accademia di Belle Arti, definendola “la testimonianza concreta di come la cultura possa rappresentare uno strumento di crescita, orientamento e aggregazione per i nostri giovani“. Tramandare l’arte madonnara alle nuove generazioni, osserva ancora l’assessore regionale, significa “dare continuità alla bellezza e offrire loro nuovi sguardi sul mondo”.

“La disponibilità dell’assessore Micheli a presiedere la Giuria tecnica ci onora profondamente – dichiara il presidente dell’Associazione Amici del Palco, Giacomo Carioti -. È un segnale di attenzione verso un progetto culturale che negli anni è cresciuto grazie al lavoro di squadra, alla qualità degli artisti e alla capacità di coinvolgere il territorio e le nuove generazioni. La sua presenza conferisce ulteriore autorevolezza a un Concorso che continua ad ampliare il proprio respiro regionale e internazionale”. Dopo il patrocinio della Città di Curtatone e il rafforzamento della collaborazione con lo storico Concorso dei Madonnari delle Grazie, il più antico concorso madonnaro d’Italia, con questa nomina il Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, riconosciuto dalla Legge Regionale n. 27 del 4 agosto 2022 come manifestazione di rilievo regionale, aggiunge un altro tassello al percorso di crescita che negli ultimi anni lo ha visto consolidare collaborazioni e riconoscimenti istituzionali, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più rappresentativi dell’estate calabrese e un punto di riferimento nel panorama dell’arte madonnara.

Gli aggiornamenti del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova sul sito ufficiale del Concorso

Tutti gli aggiornamenti del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova sul sito ufficiale del Concorso http://www.madonnaritaurianova.it/ e le relative pagine social. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, della Città di Curtatone, del Museo dei Madonnari di Curtatone, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del Polo Museale di Soriano Calabro, del MuDOp, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Consulta delle Associazioni di Taurianova, del Festival Bella Via del Messico, di Calabria Straordinaria.