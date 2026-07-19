Taurianova, CulturalMente riparte con un ricco programma di iniziative

Un nuovo percorso culturale che guarda al territorio, valorizza gli autori e rinnova l’impegno nella promozione della lettura. L’associazione CulturalMente, attiva dal 2014 nella frazione Amato di Taurianova e in numerosi comuni della Piana di Gioia Tauro, si prepara a inaugurare una nuova stagione di eventi e progetti destinati a coinvolgere lettori, famiglie e appassionati di cultura. Nata con l’obiettivo di diffondere il piacere della lettura e promuovere il libro come strumento di crescita personale e collettiva, CulturalMente ha saputo, negli anni, ampliare il proprio raggio d’azione, affiancando alle presentazioni letterarie un gruppo teatrale stabile, attività ludico-educative dedicate ai bambini e numerose iniziative culturali realizzate grazie alla collaborazione con associazioni, istituzioni e protagonisti del panorama culturale calabrese e nazionale.

Tra le novità più attese figura la nascita di una rassegna letteraria a cadenza trimestrale, ispirata alle quattro stagioni dell’anno. Ogni appuntamento ospiterà scrittori locali, regionali e nazionali, offrendo occasioni di confronto e approfondimento culturale, con l’obiettivo di creare un dialogo costante tra autori e lettori. Ad aprire il nuovo ciclo di incontri sarà Michelangelo Marino, che torna a collaborare con l’associazione dopo aver già preso parte, negli anni passati, a una delle sue iniziative. Fra gli autori che andranno ad arricchire la rassegna vi sono Antonio Marziale, già Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la Regione Calabria e Saverio Gangemi, recente vincitore del Premio Demetra e finalista in altri premi nazionali.

L’associazione può contare oggi su un gruppo di 25 soci attivi

L’associazione può contare oggi su un gruppo di 25 soci attivi, ciascuno impegnato con un ruolo specifico nell’organizzazione delle attività, a testimonianza di una realtà costruita sulla partecipazione, sul volontariato e sulla condivisione di competenze. Dal 2014 al 2020 CulturalMente è stata guidata da Maria Fedele, figura di riferimento del panorama culturale del territorio, già assessore alla Cultura del

Comune di Taurianova, presidente della Commissione Cultura di ANCI Calabria e componente del Comitato scientifico della Fondazione Corrado Alvaro: “la nascita di una rassegna letteraria dedicata alle stagioni rappresenta una scelta intelligente e lungimirante, perché trasforma la promozione della lettura in un appuntamento stabile, capace di accompagnare la comunità durante tutto l’anno. La cultura ha bisogno di continuità, di luoghi di confronto e di occasioni in cui autori e lettori possano incontrarsi e dialogare. Sono certa che questa nuova rassegna saprà valorizzare le migliori energie del territorio, dando spazio agli autori calabresi e, al tempo stesso, aprendosi al panorama nazionale, creando reti, contaminazioni e

nuove opportunità di crescita. Considero iniziative come questa un esempio concreto di come le associazioni possano diventare motore di sviluppo culturale e sociale, rafforzando l’identità delle comunità e promuovendo il libro come autentico strumento di cittadinanza”.

Dal 2020 la presidenza è affidata a Chiara Ascone, che ha raccolto il testimone proseguendo il percorso di crescita dell’associazione e imprimendo nuovo slancio alle sue attività

Dal 2020 la presidenza è affidata a Chiara Ascone, che ha raccolto il testimone proseguendo il percorso di crescita dell’associazione e imprimendo nuovo slancio alle sue attività: “la nuova rassegna letteraria rappresenta un’evoluzione naturale del percorso intrapreso dalla nostra associazione ormai oltre dieci anni fa. Vogliamo continuare a fare della cultura un luogo di incontro, di confronto e di partecipazione, offrendo al territorio occasioni sempre nuove per avvicinarsi alla lettura e conoscere autori di valore. Questo progetto nasce nel solco del grande lavoro svolto negli anni da chi mi ha preceduto e che ha permesso a CulturalMente di diventare una realtà riconosciuta e apprezzata. Il nostro obiettivo è custodire quell’eredità, arricchirla con nuove idee e coinvolgere sempre più giovani, famiglie e appassionati, affinché la cultura continui a essere uno strumento di crescita per tutta la comunità”. La rassegna vanta inoltre patrocini importanti come quello del Centro per il Libro del Ministero della Cultura, quello della Città Metropolitana di Reggio Calabria, quello del Consiglio Regionale della Calabria, quello della Biblioteca Renda di Taurianova, quello del Comune di Taurianova già identificato dal Ministero come “Città che legge” e quello della Consulta delle Associazioni di Taurianova. Dopo oltre dieci anni di impegno, CulturalMente conferma così la propria missione: fare della cultura uno strumento di incontro, partecipazione e sviluppo del territorio,

continuando a investire nella promozione della lettura e nella valorizzazione delle energie culturali della Piana di Gioia Tauro.