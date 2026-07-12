Taurianova celebra i Bronzi di Riace: cultura, identità e storia nell’Anfiteatro della Villa Comunale

Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro della Villa Comunale di Taurianova si è svolta, nella serata di sabato 11 luglio, una rilevante conferenza dedicata alle tematiche pertinenti i Bronzi di Riace. Un momento di cultura, identità e confronto voluto e promosso con il patrocinio del Comune di Taurianova. A condurre la serata è stata l’Assessore alla Cultura Maria Concetta Valotta, che ha aperto i lavori sottolineando il valore dei Bronzi come patrimonio universale e come simbolo di forza identitaria delle radici greche della Calabria, nonchè degni rappresentanti dell’inestimabile patrimonio artistico di tutta l’Italia.

Protagonisti della serata due voci autorevoli del mondo accademico italiano

Protagonisti della serata due voci autorevoli del mondo

accademico italiano: il professore Daniele Castrizio, archeologo e docente di Numismatica antica e medievale presso l’Università degli Studi di Messina, che ha offerto una trattazione specialistica ma con un taglio piacevolmente divulgativo, identificando i due Bronzi come Eteocle e Polinice, facenti parte del gruppo dei fratrici di Argos, spiegando le differenze stilistiche tra il Bronzo A e il Bronzo B, rimarcando che le fonti riporterebbero a riconoscere in loro le caratteristiche stilistiche appartenenti alla bottega di Pitagora di Reggio, il grande bronzista più accreditato per la loro creazione; la professoressa Alessia Mancuso, archeologa di vasta esperienza, nonostante la giovane età, precedentemente Funzionara Archeologa presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, attualmente docente di Lettere presso l’Istituto Comprensivo San Giorgio – Maropati, ha offerto un’approfondita e brillante lettura tecnica, letteraria e simbolica sulle peculiarità delle due celebri statue, guidando il pubblico in un viaggio poliedrico e interculturale, non limitandosi alla sola ricognizione archeologica.

“L’Amministrazione Comunale crede fortemente nella qualità della ricerca culturale come strumento di crescita umana”

“L’Amministrazione Comunale- ha dichiarato l’Assessore Valotta- crede fortemente nella qualità della ricerca culturale come strumento di crescita umana e principale rafforzativo del riscatto sociale della nostra terra. Portare le tematiche dei Bronzi di Riace a Taurianova, ha sottolineato nel suo intervento il Primo Cittadino Domenico Romeo, ha consentito di ricordare a tutti e, in particolare, ai più giovani, da quali radici proveniamo e quale bellezza siamo chiamati a custodire”.

L’evento si è inserito nell’ampio cartellone delle iniziative estive promosse dal Comune di Taurianova con l’obiettivo di valorizzare le infinite risorse del nostro territorio, attraverso il ricorso alle tracce dell’arte e della nostra storia millenaria. A conclusione dell’evento, di notevole rilevanza è stato l’intervento del Dott. Antonio Spirlì, il quale con una disamina attenta e ricca di spunti di riflessione, è stato un vero valore aggiunto per l’ottima riuscita della serata. Un pubblico numeroso e attento ha riempito l’Anfiteatro della Villa Comunale, partecipando con vivo interesse, a conferma di quanto il tema della cultura classica ci appartenga fisiologicamente e di quanto i Bronzi di Riace continuino a

parlarci rappresentando un ponte vivente e conoscitivo tra passato e presente.