Taurianova, Carabinieri e Comune uniti contro le truffe agli anziani: al via la campagna di prevenzione | INTERVISTE

Proteggere gli anziani e aumentare la consapevolezza dei cittadini contro le truffe agli anziani. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che vede scendere in campo insieme il Comune di Taurianova e i Carabinieri, impegnati in una campagna di informazione e prevenzione contro uno dei fenomeni criminali più odiosi e diffusi. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i raggiri messi in atto da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, tecnici, funzionari o figure incaricate di svolgere controlli, riuscendo così a conquistare la fiducia delle vittime e a sottrarre denaro o beni personali. I consigli utili per evitare di cadere nelle trappole sono stati raccolti da Graziano Tomarchio per StrettoWeb attraverso le testimonianze del sindaco di Taurianova Romeo e del comandante della locale Stazione dei Carabinieri, protagonisti di un messaggio rivolto direttamente alla comunità.

Il fenomeno dei falsi carabinieri e dei finti appartenenti alle forze dell’ordine

Una delle tecniche più utilizzate dai truffatori è proprio quella di presentarsi come Carabinieri, poliziotti o rappresentanti di istituzioni pubbliche. Con questo metodo i malintenzionati cercano di creare un clima di fiducia e urgenza, raccontando spesso storie costruite ad arte per convincere la vittima a consegnare denaro, gioielli o informazioni personali. La raccomandazione delle istituzioni è chiara: nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede ai cittadini di consegnare soldi o oggetti preziosi per presunti controlli o verifiche. In presenza di dubbi, la scelta migliore resta sempre quella di interrompere il contatto e chiamare il 112, numero unico di emergenza.