Taormina, via alla digitalizzazione dei tributi

A Taormina parte il percorso di digitalizzazione dei rapporti tributari tra Comune e cittadini. La novità è stata annunciata dal sindaco Cateno De Luca, dopo l’incontro con il Cda e il collegio sindacale di Equità Urbana spa, la società chiamata a gestire e innovare i servizi tributari dell’ente. La notizia principale riguarda l’attivazione, entro il 30 settembre, del portale digitale del contribuente, uno strumento pensato per consentire ai cittadini di consultare in autonomia e in sicurezza la propria posizione contabile, accedere ai servizi tributari e interagire con l’Ente in modalità digitale. Il portale sarà disponibile tramite identità digitale e permetterà anche di delegare un commercialista o una persona di fiducia.

Taormina avvia la digitalizzazione dei servizi tributari

Il sindaco Cateno De Luca ha presentato l’avvio di una nuova fase per la gestione dei tributi comunali a Taormina, collegata all’operatività di Equità Urbana spa. Secondo quanto comunicato, tutte le attività propedeutiche sono state completate e la società ha presentato il cronoprogramma delle azioni che saranno avviate da luglio fino alla fine dell’anno. De Luca dichiara: “Finalmente anche a Taormina inizia il percorso di digitalizzazione nei rapporti tributari con i cittadini!

Incontro oggi con il CDA e il collegio sindacale di Equità Urbana spa.

Il presidente ha comunicato che tutte le attività propedeutiche sono state completate, la società è quindi operativa e ha presentato il cronoprogramma delle attività che saranno avviate da luglio a fine anno”.

Equità Urbana spa operativa: firma del contratto e trasferimento delle attività

Il percorso partirà con la firma del contratto di servizio e con la programmazione del trasferimento delle attività dal Comune alla società. Si tratta di un passaggio amministrativo centrale per rendere pienamente operativo il nuovo sistema di gestione dei rapporti tributari. Il sindaco spiega: “si parte subito con la firma del contratto di servizio e con la programmazione del trasferimento delle attività dal comune alla società, che saranno completate nei prossimi mesi”. Il trasferimento delle funzioni consentirà a Equità Urbana spa di prendere in carico progressivamente le attività previste dal cronoprogramma. La società dovrà occuparsi sia dell’innovazione digitale sia della gestione dello sportello tributario, con l’obiettivo dichiarato di migliorare il rapporto tra cittadini, contribuenti e amministrazione comunale.

Portale digitale del contribuente attivo entro il 30 settembre

La scadenza più rilevante fissata dal cronoprogramma è il 30 settembre. Entro questa data dovrà essere attivato il portale digitale del contribuente, che rappresenta il cuore della nuova organizzazione dei servizi tributari di Taormina. De Luca annuncia: “Entro il 30/9 sarà attivato il portale digitale del contribuente per consentire a tutti di poter accedere in autonomia e in sicurezza tramite identità digitale, con possibilità anche di fornire delega al proprio commercialista e/o persona di fiducia”. Il nuovo portale permetterà ai cittadini di utilizzare i servizi in modo autonomo, accedendo con strumenti di identità digitale. La possibilità di delegare un commercialista o una persona di fiducia punta a rendere il sistema più flessibile anche per chi preferisce farsi assistere nella gestione delle pratiche fiscali e amministrative.

IMU, Tassa Rifiuti, suolo pubblico, pubblicità e acquedotto consultabili online

Il portale del contribuente consentirà di consultare in tempo reale la propria posizione contabile per una serie di tributi e servizi comunali. I cittadini potranno verificare la situazione relativa a IMU, Tassa Rifiuti, suolo pubblico, passi carrabili, pubblicità e acquedotto. Il sindaco sottolinea: “si potrà in tempo reale analizzare la propria posizione contabile per IMU, Tassa Rifiuti, Suolo pubblico, passi carrabili, pubblicità e acquedotto. Tutto in tempo reale e H24, con possibilità di accedere anche al portale pratiche per interagire con l’Ente in modalità completamente digitale. Il contribuente, quindi se vorrà, potrà gestire in autonomia pagamenti, richieste di rettifica, richieste di nuovi servizi, comodamente da casa”.

Dal primo ottobre il front-office dello sportello tributario

Un altro passaggio previsto dal cronoprogramma riguarda la gestione delle pratiche ancora non evase. Entro il 30 settembre, la società dovrà riportare le liste di attesa nei termini previsti dalla legge, così da arrivare al 1 ottobre con una nuova organizzazione del front-office dello sportello tributario. De Luca afferma: “entro il 30/9 la società provvederà a riportare le liste di attesa delle pratiche non ancora evase, nei termini previsti dalla legge, per andare a gestire dal 01/10 il front-office dello sportello tributario”.

Fascicolo digitale del contribuente: obiettivo 50% entro fine anno

Entro il 31 dicembre, secondo il cronoprogramma annunciato, dovrà essere completato almeno il 50% del fascicolo digitale del contribuente. Si tratta di uno strumento pensato per raccogliere in un unico contenitore le informazioni relative alla posizione di ogni cittadino nei rapporti con il Comune. Il sindaco spiega: “entro il 31/12 dovrà essere completato almeno il 50% del fascicolo digitale del contribuente. Detto fascicolo è il contenitore delle posizioni di ogni contribuente, in termini di tasse e imposte, servizi a domanda individuale, comprese richieste e servizi erogati”.

Il fascicolo digitale rappresenta una delle innovazioni più significative del progetto, perché consente di superare la frammentazione dei dati e di costruire una visione unitaria della posizione del contribuente. In questo modo, le informazioni relative a tasse, imposte, richieste e servizi erogati potranno essere consultate e gestite in modo più coordinato.

Dati condivisi tra uffici: “Niente più uffici che non si parlano fra di loro”

Uno degli obiettivi dichiarati della digitalizzazione è superare la separazione tra uffici e servizi che spesso rende più complessa la gestione delle pratiche. Il nuovo sistema punta a creare dati unici e condivisi, utilizzabili dai diversi settori dell’amministrazione quando necessario. De Luca evidenzia: “niente più uffici che non si parlano fra di loro: i dati sono unici e saranno trattati in modalità condivisione da ogni servizio ne abbia la necessità”.

L’obiettivo: servizi tributari di eccellenza ed equità per i contribuenti

Il progetto di Equità Urbana spa nasce con un obiettivo dichiarato: portare i servizi tributari di Taormina a livelli di eccellenza, in linea con le migliori città italiane, garantendo al tempo stesso maggiore equità nei confronti di tutti i contribuenti. Il sindaco conclude: “sicuramente obiettivi importanti e ambiziosi, ma ricordiamo che la società nasce appunto per questo, portare i servizi tributari del cittadino a livelli di eccellenza, al passo con le migliori città italiane e allo stesso tempo fornire equità verso tutti i contribuenti, adottando la politica del pagare tutti per pagare meno”.