Taormina, tensione alla stazione ferroviaria. De Luca contro l’autista di un bus privato: “adesso mi sono rotto” | VIDEO

Un blitz alla fermata dei bus davanti alla stazione ferroviaria di Taormina si è concluso con l’intervento della Polizia municipale, lo spostamento di un autobus e una sanzione al conducente per le infrazioni contestate al Codice della strada. A rendere noto l’accaduto è il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che annuncia una linea dura nei confronti di chi non rispetta le regole. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, “i mezzi di una società privata di trasporti continuerebbero a fermarsi di fronte alla stazione, sulla carreggiata e in corrispondenza delle strisce pedonali, invece di utilizzare lo spazio riservato situato accanto all’ingresso ferroviario”.

De Luca: “a Taormina le regole si rispettano! Chi non lo capisce con le buone, allora lo capirà a colpi di multe”

Cateno De Luca ha espresso la propria posizione con toni particolarmente duri: “adesso mi sono rotto. A Taormina le regole si rispettano! Chi non lo capisce con le buone, allora lo capirà a colpi di multe. Vi spiego. Abbiamo fatto un blitz alla fermata dei bus davanti alla stazione ferroviaria di Taormina: abbiamo accertato che i bus di una società provata di Trasporti, anziché fermarsi nello spazio a loro destinato (posizionato accanto all’ingresso della stazione in assoluta sicurezza), continuano a fermarsi proprio di fronte alla stazione ferroviaria, sulla carreggiata di marcia e sulle strisce pedonali.

Tutto questo crea continui ingorghi alla circolazione, perché l’autobus rimane bloccato per parecchio tempo mentre l’autista fa i biglietti ai passeggeri prima di ripartire. È intervenuta sul posto una pattuglia della polizia municipale che ha provveduto a far spostare l’autobus e a sanzionare il conducente per le infrazioni al codice della strada”.