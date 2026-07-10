Taormina Sea Line, parte il nuovo collegamento. De Luca: “altro passo in avanti” | FOTO

Parte da domani la nuova Taormina Sea Line, il collegamento estivo pensato per migliorare la mobilità tra la stazione ferroviaria Taormina-Giardini, le principali località balneari della zona e il Comune di Letojanni. Il servizio sarà effettuato con autobus elettrici di ultima generazione e collegherà alcuni dei punti più frequentati del litorale, tra cui Isola Bella, Mazzarò, Spisone e Mazzeo. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti di residenti e visitatori, riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale e promuovendo una mobilità più moderna ed efficiente.

De Luca: “da domani Taormina è ancora più connessa”

A presentare il nuovo collegamento è stato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha sottolineato il valore del servizio per cittadini e visitatori. “Da domani Taormina è ancora più connessa. Al via la nuova Taormina Sea Line, il collegamento estivo tra la Stazione ferroviaria Taormina-Giardini, Isola Bella, Mazzarò, Spisone, Mazzeo e Letojanni. Un servizio effettuato con autobus elettrici di ultima generazione, pensato per rendere più semplici gli spostamenti di cittadini e visitatori, incentivando una mobilità sempre più moderna, sostenibile ed efficiente. Un altro passo avanti per una Taormina che investe in servizi e qualità della vita”, rimarca De Luca.