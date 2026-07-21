Taormina, operativo il nuovo parcheggio di Mazzeo: nuovi posti auto e spazi gratuiti per i residenti

Il nuovo parcheggio di Mazzeo, a Taormina, è già operativo. L’area di sosta mette complessivamente a disposizione 50 posti auto, dei quali 30 a pagamento e 20 riservati gratuitamente ai residenti in possesso dell’apposito pass. L’intervento è stato realizzato per garantire un servizio essenziale alla frazione, dopo che le mareggiate del ciclone Harry hanno reso parzialmente inutilizzabile il parcheggio di Piazza Salvo D’Acquisto. La notizia è stata annunciata dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha illustrato le caratteristiche dell’opera, il percorso amministrativo che ne ha consentito la realizzazione e gli interventi eseguiti per trasformare un’area precedentemente occupata da rovi e sterpaglie in uno spazio destinato alla sosta di residenti e visitatori. Il parcheggio è stato realizzato grazie alla convenzione tra il Comune di Taormina e ASM Taormina e alla concessione dell’area da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati gestiti interamente dal personale dell’area tecnica di ASM, mentre l’importo complessivo dell’intervento è stato pari a 80.000 euro.

Nuovo parcheggio di Mazzeo operativo dopo i danni del ciclone Harry

L’apertura del parcheggio di Mazzeo risponde alla necessità di recuperare rapidamente una parte dell’offerta di sosta venuta meno in seguito ai danni causati dalle mareggiate del ciclone Harry. Gli eventi meteorologici hanno infatti compromesso una porzione del parcheggio di Piazza Salvo D’Acquisto, rendendolo parzialmente inutilizzabile. La nuova infrastruttura è stata quindi pensata per assicurare continuità a un servizio considerato essenziale sia per chi vive stabilmente nella frazione sia per le persone che raggiungono Mazzeo, soprattutto durante la stagione estiva, quando aumenta il numero dei visitatori e cresce la domanda di posti auto. L’attivazione dell’area consente di aggiungere 50 stalli alla dotazione locale. La ripartizione prevista distingue tra posti a pagamento e spazi destinati gratuitamente ai residenti, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di due diverse categorie di utenti.

Cateno De Luca annuncia l’apertura dell’area di sosta

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha comunicato l’entrata in funzione del parcheggio e ha ricostruito nel dettaglio le fasi dell’intervento: “il nuovo parcheggio di Mazzeo, a Taormina, è già operativo! Realizzato per garantire un servizio essenziale a residenti e visitatori dopo i gravi danni causati dalle mareggiate del ciclone Harry, che hanno reso parzialmente inutilizzabile il parcheggio di Piazza Salvo D’Acquisto. Grazie alla convenzione tra il Comune di Taormina e ASM Taormina, e alla concessione dell’area da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è stato possibile restituire in tempi rapidi un’importante area di sosta a servizio di Mazzeo. L’area, che prima era interessata da rovi e sterpaglie, è stata completamente riqualificata attraverso un intervento che ha privilegiato il rispetto del contesto paesaggistico e ambientale. Le opere hanno previsto la pulizia e la sistemazione dell’intera superficie, la realizzazione di un sottofondo carrabile con pietrame filtrante, la predisposizione degli accessi, la tracciatura degli stalli, l’installazione della segnaletica e la delimitazione degli spazi mediante staccionate in legno, con l’obiettivo di garantire funzionalità, sicurezza e un armonioso inserimento nel paesaggio circostante.

Il parcheggio dispone complessivamente di 50 posti auto, di cui 30 a pagamento e 20 riservati gratuitamente ai residenti muniti di apposito pass. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati curati interamente in house dal personale dell’area tecnica di ASM Taormina, ottimizzando tempi e risorse. L’importo complessivo dei lavori è stato di € 80.000,00. Con questo intervento ASM Taormina restituisce alla frazione di Mazzeo un’infrastruttura moderna, funzionale e perfettamente integrata con il contesto, contribuendo a migliorare la viabilità, i servizi ai cittadini e l’accoglienza dei numerosi visitatori durante la stagione estiva”.