Taormina, incendio nella lavanderia di un hotel: personale messo in sicurezza | VIDEO

Nel pomeriggio odierno, 29 luglio 2026, intorno alle ore 15:00, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un principio d’incendio, all’interno della lavanderia di una struttura alberghiera a Taormina. Le fiamme e il denso fumo scaturiti dai locali tecnici hanno richiesto l’immediato intervento della squadra 4a, del Distaccamento di Letojanni, con modulo antincendio e un’autopompa serbatoio (APS). La squadra ha operato con rapidità e professionalità riuscendo a domare il rogo, e ha provveduto alla salvaguardia di occupanti e personale. Dopo aver bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.