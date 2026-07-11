Taormina entra nella Top 20 delle località balneari più amate d’Italia: De Luca celebra il modello di rilancio turistico

Taormina conquista un posto nella Top 20 delle località balneari più amate d’Italia secondo il report nazionale JFC per l’estate 2026. Un risultato che il sindaco Cateno De Luca definisce il frutto di un percorso di trasformazione avviato negli ultimi anni, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, l’accoglienza turistica e il decoro urbano. La notizia rappresenta un importante riconoscimento per una delle mete più conosciute della Sicilia, da sempre punto di riferimento del turismo nazionale e internazionale. Secondo il primo cittadino, il posizionamento raggiunto nel rapporto nazionale non sarebbe frutto del caso, ma il risultato di una precisa strategia amministrativa basata su interventi mirati e sulla valorizzazione dell’offerta turistica.

“Siamo al terzo anno consecutivo di Bandiera Blu, la certificazione ufficiale della nostra svolta. I fatti ci danno ragione e i numeri non mentono”

“Questo non è un caso, è il risultato di un lavoro immenso. Quando siamo arrivati la situazione era complessa, ma ci siamo rimboccati le maniche per garantire servizi essenziali al top, collegamenti efficienti e decoro urbano. Dal 2023 abbiamo innalzato la qualità dei servizi balneari, conquistando nel 2024 la prestigiosa Bandiera Blu, confermata poi nel 2025 e ancora per il 2026. Siamo al terzo anno consecutivo di Bandiera Blu, la certificazione ufficiale della nostra svolta. I fatti ci danno ragione e i numeri non mentono. Questo è il modello di buona amministrazione che ho applicato in tutti i comuni che ho guidato e che deve essere esteso a tutta la Sicilia. La nostra isola ha potenzialità straordinarie: noi dimostriamo sul campo che con competenza e visione i risultati arrivano”, sottolinea De Luca.