Taormina e Giardini Naxos, controlli in mare con gli acquascooter della Polizia: sei sanzioni

I servizi della Polizia di Stato effettuati a bordo di acquascooter hanno interessato nella scorsa settimana il tratto di mare antistante le località di Taormina e Giardini Naxos. Nel corso dei servizi espletati, sono 365 le persone controllate e 38 i natanti sottoposti a verifica, 190 le miglia percorse, un soccorso effettuato. Dai controlli a Taormina e Giardini Naxos sono emerse violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative in 6 casi: tra le sanzioni più frequenti quelle per mancato uso di casco e cintura di salvataggio a bordo di moto d’acqua, superamento del numero di persone consentito a bordo di mezzi a noleggio, navigazione sotto costa e mancanza di documenti di bordo. I controlli e le attività di pattugliamento degli acquascooter della Polizia di Stato proseguiranno per tutta l’estate.