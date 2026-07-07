Taormina, Delia e Serena Brancale in concerto al Teatro Antico | INFO e DATE

Prosegue il cartellone della stagione 2026 della Fondazione Taormina Arte Sicilia con due appuntamenti dedicati alla musica. Venerdì 10 e sabato 11 luglio il Teatro Antico ospiterà i concerti di Delia e Serena Brancale, due artiste accomunate da percorsi musicali originali e da una costante ricerca tra tradizione e linguaggi contemporanei. Venerdì 10 luglio alle 21.30, salirà sul palco Delia, cantautrice originaria di Paternò che, dopo l’esperienza a X Factor, ha intrapreso un percorso artistico personale nel quale convivono formazione classica, cantautorato, folk siciliano, pop, R&B e soul. Il “Sicilia Bedda Tour“, dal titolo dell’omonimo brano, racconta il forte legame dell’artista con la propria terra attraverso un repertorio che alterna composizioni originali e reinterpretazioni.

Sabato 11 luglio alle 21.30, sarà la volta di Serena Brancale, tra le interpreti più apprezzate della scena musicale italiana. Con il “Sacro Tour“, la cantautrice e polistrumentista porta in scena uno spettacolo che attraversa jazz, soul, funk ed elettronica, con uno stile personale che unisce tecnica, improvvisazione e sonorità mediterranee. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Qui con me”, Serena Brancale continua un percorso artistico che l’ha portata a esibirsi in Italia e all’estero.

I concerti di Delia e Serena Brancale, organizzati da Cannizzo Agency e inseriti nel cartellone della stagione 2026 della Fondazione Taormina Arte Sicilia che ha la direzione artistica di Simona Celi, si terranno al Teatro Antico di Taormina venerdì 10 e sabato 11 luglio, con inizio alle ore 21.30.