Taormina, Comieco assegna alla città il titolo di “Comune Riciclone per il Sud”

Taormina si conferma tra le realtà italiane più virtuose nella gestione dei rifiuti e nella promozione dell’economia circolare. Questa mattina, a Roma, nel corso della cerimonia nazionale di Comuni Ricicloni 2026, il Comune di Taormina ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Comune Riciclone per il Sud”, assegnato da Legambiente con il sostegno di Comieco. Un riconoscimento che assume un valore ancora più significativo se si considera che, Comieco ha individuato soltanto tre Comuni modello in tutta Italia: Bressanone per il Nord, Livorno per il Centro e Taormina per il Sud. Un risultato che colloca la città tra le eccellenze nazionali nella gestione dei rifiuti e nella promozione dell’economia circolare. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Cateno De Luca e il presidente di ASM Taormina, Giuseppe Campagna, che hanno ritirato il premio a nome dell’intera comunità taorminese.

Il riconoscimento viene attribuito ai Comuni che si distinguono per l’eccellenza nella gestione del ciclo dei rifiuti

Il riconoscimento viene attribuito ai Comuni che si distinguono per l’eccellenza nella gestione del ciclo dei rifiuti, premiando non solo gli elevati livelli di raccolta differenziata avviata a riciclo, ma anche le politiche orientate agli acquisti verdi e alla valorizzazione dei materiali provenienti dal recupero, in un’ottica di piena economia circolare. Il risultato ottenuto da Taormina rappresenta la conferma dell’efficacia delle strategie adottate dall’Amministrazione comunale e del lavoro svolto quotidianamente da ASM Taormina, insieme alla collaborazione dei cittadini, delle attività produttive e di tutti gli operatori coinvolti nel servizio.

I numeri testimoniano una crescita costante e concreta

I numeri testimoniano una crescita costante e concreta: la raccolta differenziata è passata dal 68,80% del 2023 al 71,60% del 2024, raggiungendo il 78,47% nel 2025, mentre al 30 giugno 2026 il dato è pari al 84,33%. Parallelamente, la raccolta di carta e cartone ha registrato incrementi medi del 12% negli ultimi due anni, con la raccolta congiunta delle utenze domestiche aumentata di 100,24 tonnellate (+20,87%) nel 2024 e di 125,82 tonnellate (+21,67%) nel 2025, confermando l’efficacia del modello organizzativo adottato dal Comune e da ASM Taormina.

“Questo premio certifica un percorso concreto che abbiamo intrapreso per rendere Taormina sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”, dichiara il sindaco Cateno De Luca. “Non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio. Dietro questo riconoscimento c’è il lavoro quotidiano dell’Amministrazione, di ASM e soprattutto il senso civico dei cittadini che hanno compreso quanto sia importante una corretta gestione dei rifiuti. Continueremo a investire su servizi efficienti, innovazione e tutela del territorio perché la qualità ambientale rappresenta uno dei principali fattori di competitività della nostra città”.

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente di ASM Taormina, Giuseppe Campagna: “ricevere questo riconoscimento nazionale è motivo di orgoglio per tutta l’azienda e per il personale che ogni giorno garantisce un servizio fondamentale con professionalità e dedizione. Il premio dimostra che il lavoro di squadra produce risultati concreti. Continueremo a migliorare ulteriormente le performance della raccolta differenziata e a promuovere iniziative che rafforzino la cultura del riciclo e della sostenibilità ambientale”. Il riconoscimento ottenuto da Taormina conferma il ruolo della città come modello di buone pratiche ambientali nel Mezzogiorno, premiando un percorso amministrativo fondato su qualità dei servizi, responsabilità ambientale e partecipazione della comunità.