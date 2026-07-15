Tangenziale di Catania, aperto il nuovo svincolo “Misterbianco Nord”

Alle ore 13 in punto il passaggio della prima auto. È stato aperto al traffico questa mattina il nuovo svincolo “Misterbianco Nord” sulla Tangenziale di Catania, infrastruttura che rientra nel primo tronco della “Strada dell’Etna”, il nuovo percorso che collegherà Catania con i centri del versante sud etneo attraversando il territorio di Misterbianco. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il sindaco di San Pietro Clarenza Enzo Santonocito, i consiglieri metropolitani Ninni Anzalone e Santo Trovato, i tecnici della Città metropolitana di Catania e di Anas.

“La consegna al territorio dello svincolo Misterbianco Nord – ha affermato Corsaro – completa una svolta storica per la nostra città e l’intera area metropolitana, attuata in questi anni assieme alla Città metropolitana di Catania e all’Anas. Per la prima volta, direttamente dalla Tangenziale, gli automobilisti potranno accedere a quartieri di Misterbianco sempre più strategici come Lineri, Poggio Lupo, Belsito, Serra. Questo migliora la qualità della vita dei cittadini e accresce le opportunità economiche e sociali per il territorio che finalmente guarda avanti. Mai come in questi anni – sottolinea il sindaco – la città di Misterbianco ha assunto un ruolo baricentrico non solo per la provincia di Catania ma per l’intera Sicilia orientale, grazie a nuove infrastrutture e servizi che accrescono il dinamismo della nostra comunità”.

Il nuovo raccordo Misterbianco nord connette la Tangenziale ai quartieri misterbianchesi a nord

Il nuovo raccordo Misterbianco nord connette la Tangenziale ai quartieri misterbianchesi a nord, all’area del sito archeologico di Campanarazzu, garantendo inoltre un collegamento più agevole verso i Comuni di San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo e Mascalucia. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, la nuova segnaletica stradale apposta da Anas indica appunto anche il sito archeologico di Campanarazzu, l’antica Chiesa madre di Misterbianco sepolta dalla colata lavica del 1669, valorizzandone così la rilevanza storica e culturale. La rampa in direzione Siracusa-Palermo, come da ordinanza Anas, sarà aperta domani venerdì 17 luglio alle 12:30.

“In molti avevano scommesso sul blocco di quest’opera – rimarca il sindaco Corsaro – ma grazie al costante lavoro di raccordo svolto dal Comune di Misterbianco con tutte le istituzioni coinvolte, abbiamo garantito che il cantiere potesse giungere a compimento malgrado tanti intoppi. È così che si trasformano gli impegni assunti in infrastrutture utili e funzionali ai cittadini“, conclude.