Tajani: “sulle preferenze troveremo soluzione, a Roma e Milano candidati civici”

La legge elettorale deve essere uno strumento per garantire governabilità e stabilità al Paese. A sostenerlo è il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenuto in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha affrontato alcuni dei principali temi del dibattito politico nazionale, dalle riforme istituzionali alle prossime elezioni amministrative. Al centro delle dichiarazioni del ministro degli Esteri c’è la questione della nuova legge elettorale, con il confronto ancora aperto sul ruolo delle preferenze e sulle modalità con cui costruire un sistema capace di assicurare maggioranze solide.

Tajani sulla legge elettorale: “deciderà il Parlamento, non il governo”

Nel corso dell’intervista, Antonio Tajani ha ribadito la necessità di una riforma elettorale, sottolineando come l’obiettivo principale debba essere quello di garantire stabilità all’azione politica e istituzionale. “La legge elettorale è necessaria perché dà governabilità e stabilità. Le preferenze sono un particolare di qualcosa di molto più importante. Deciderà il Parlamento non il governo, sono sicuro che una soluzione si troverà”, rimarca.

Forza Italia punta sui candidati civici a Milano e Roma

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Tajani ha affrontato anche il tema delle prossime elezioni amministrative, con particolare riferimento alle grandi città come Milano e Roma. Alla domanda sulla possibilità che il centrodestra possa puntare su candidati civici per le sfide nei due capoluoghi, il vicepremier ha risposto favorevolmente, spiegando che una figura esterna ai partiti potrebbe contribuire ad ampliare il consenso della coalizione. “Assolutamente sì, perché il centrodestra, che sfida chi sta già governando, deve allargare i propri confini. Non ci serve un candidato che faccia incrementare solo i voti per la propria lista, ma chi può permetterci anche alleanze vincenti con altri partiti”, evidenzia.

Cottarelli a Milano: “sarebbe un ottimo candidato”

Tra i nomi discussi per la possibile candidatura a Milano c’è anche quello di Carlo Cottarelli, economista ed ex parlamentare, indicato come possibile figura civica sostenuta anche da Carlo Calenda. Interpellato sulla sua eventuale candidatura, Tajani ha espresso un giudizio positivo, lasciando aperta la possibilità di valutare anche profili non direttamente legati ai partiti. “Cottarelli a Milano, sponsorizzato anche da Calenda? “Sarebbe un ottimo candidato, sì. Se invece fosse un politico, anche noi ne avremmo da mettere in campo”, puntualizza.