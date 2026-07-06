Tajani: “Reggio Calabria può diventare una grande città mediterranea. Basta con il Sud piagnone” | INTERVISTA

Reggio Calabria può diventare una grande città mediterranea e il Sud può trasformarsi in una locomotiva del Paese, se saprà valorizzare le proprie risorse umane, le università, le competenze scientifiche e le bellezze del territorio. È il messaggio lanciato da Antonio Tajani, leader di Forza Italia, a margine della conferenza di presentazione del maxi evento che nel mese di novembre porterà a Reggio Calabria 50 esperti scientifici.

“Basta con una visione del Sud piagnone”

Il leader di Forza Italia ha risposto ad una domanda di StrettoWeb sul cambio di paradigma del Sud che può portare nei territori eventi scientifici ma anche esportare conoscenze, richiamando la necessità di superare una rappresentazione del Sud legata alla dipendenza e alla richiesta di aiuto. Tajani ha insistito invece sulle risorse del Mezzogiorno, sulle università e sulle potenzialità dei territori.

La risposta del leader di Forza Italia è stata: “basta con la visione di un Sud piagnone, che chiede elemosina. Il Mezzogiorno può offrire risorse umane eccezionali, università di alto livello e bellezze straordinarie. Mettendo insieme tutto questo, il Sud può diventare una locomotiva del nostro Paese. Reggio Calabria può diventare una grande città mediterranea: ci sono opportunità straordinarie da cogliere in anticipo”.

Reggio Calabria e il Sud davanti a una nuova occasione

Le parole di Antonio Tajani rilanciano una visione del Sud fondata su orgoglio, competenze e capacità di iniziativa. Il leader di Forza Italia invita a superare l’immagine di un Mezzogiorno “piagnone” e a puntare su ciò che il territorio può offrire: università, risorse umane, bellezze e centralità mediterranea. Per Reggio Calabria, il maxi evento scientifico di novembre diventa l’occasione per rafforzare questa prospettiva. L’arrivo di 50 esperti scientifici può contribuire a far emergere una città capace di ospitare sapere, produrre relazioni e inserirsi in una dimensione mediterranea più ambiziosa.