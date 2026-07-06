Tajani a Reggio Calabria: “Trump si commenta da solo. Usa hanno bisogno dell’Europa. Vannacci stampella della sinistra”

In diretta da Reggio Calabria, Antonio Tajani, a margine della conferenza di presentazione del maxi evento che nel mese di novembre porterà a Reggio Calabria 50 esperti scientifici, ha affrontato anche temi nazionali e internazionali come i rapporti con gli USA e con Vannacci: “le dichiarazioni di Trump si commentano da sole, non vogliamo alimentare polemiche, riteniamo che siamo amici degli USA, siamo due facce della medaglia dell’Occidente. All’interno della Nato si debbano ribadire i nostri impegni, lavoreremo per rispettare il 5% delle spese per la Difesa, siamo convinti che spendere per la sicurezza sia garanzia per i cittadini. Le spese per la Difesa servono per salvare la gente in mare, in caso di emergenza, quando c’è equilibrio fra le forze c’è pace. Quando uno è troppo armato è tentato di attaccare il più debole. Si spende troppo per la Difesa ma siamo anche troppo legati agli USA, sono due cose che si contraddicono: dobbiamo fare in modo che la nostra sicurezza dobbiamo garantircela con le alleanze, ma non devono essere solo gli americani a farlo, o dovremo dire sempre signor sì. Noi abbiamo e avremo sempre bisogno degli USA, ma anche loro hanno bisogno dell’Europa.

Vannacci? È uscito lui dal centrodestra, è stato lui ad andare contro il governo e fare la stampella alla sinistra. L’obiettivo è la crescita economica del Paese, la crescita delle imprese e delle famiglie.

Il problema del costo dell’energia è che aumenta i prezzi del mercato. Con la riapertura dello Stretto di Hormuz dovrebbe calare l’inflazione, anche la Banca Centrale Europea è meno orientata ad aumentare il costo del denaro. Noi siamo stati attenti, abbiamo fatto dei controlli anche nei momenti più complicati nella crisi di Hormuz, ci preoccupano non solo il gas e il petrolio, anche il costo dei fertilizzanti ad esempio, che possano arrivare in Africa che altrimenti sarebbe un disastro, ma anche in altri Paesi. Ci auguriamo che le navi da Hormuz possano passare e alleggerire i costi“.