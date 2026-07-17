Svolta storica per la SS106 Taranto-Reggio Calabria: al via il progetto per le quattro corsie da Catanzaro allo Stretto, diventerà la “Statale della Magna Grecia”

Un annuncio straordinario e lungamente atteso segna una svolta epocale per le infrastrutture del Mezzogiorno d’Italia e, in particolare, per la mobilità della regione calabrese. Lunedì 20 luglio 2026, alle ore 11:00, la Cittadella regionale a Germaneto, nel cuore di Catanzaro, ospiterà la presentazione ufficiale del dibattito pubblico per il completamento della nuova SS106 Taranto Reggio Calabria. La comunicazione formale diffusa da ANAS sancisce ufficialmente l’avvio dell’iter burocratico e tecnico finalizzato alla progettazione definitiva delle doppie carreggiate a due corsie per il fondamentale tratto che si snoda da Catanzaro fino a Reggio Calabria.

L’evento vedrà la partecipazione in collegamento video del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e la presenza fisica in sala dell’Amministratore Delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, e del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Si tratta di un passaggio istituzionale e operativo di immensa importanza, che certifica la volontà politica di completare l’intera dorsale ionica secondo i più moderni standard strutturali.

Dalla storica strada della morte alla Nuova Statale della Magna Grecia

Per oltre mezzo secolo, la vecchia strada statale 106 è stata tristemente nota alle cronache nazionali con l’appellativo di strada della morte. Un nastro di asfalto a carreggiata unica e corsia singola per senso di marcia, caratterizzato da curve pericolose, accessi poderali continui, incroci a raso e una totale assenza di barriere protettive centrali, che negli anni ha causato un tributo inaccettabile di vittime. La trasformazione radicale di questa arteria non è più soltanto un’aspirazione dei cittadini, ma un piano industriale in piena esecuzione che prenderà il nome ufficiale di Statale della Magna Grecia. L’obiettivo primario di questa imponente opera pubblica è garantire i più elevati livelli di sicurezza stradale e ottimizzare i tempi di percorrenza attraverso l’adeguamento ai migliori standard europei di velocità e fluidità del traffico. La nuova configurazione a doppie carreggiate a due corsie per senso di marcia, interamente separata da uno spartitraffico centrale, eliminerà alla radice i rischi strutturali del passato, connettendo stabilmente le comunità locali, i flussi turistici e i corridoi commerciali di un intero versante costiero.

Una sinergia politica e investimenti per il Sud senza alcun precedente

Questa accelerazione decisiva è il frutto diretto di un asse politico e istituzionale che vede collaborare in perfetta armonia il livello centrale e quello regionale. Il governo Meloni ha impresso una netta inversione di tendenza rispetto alle politiche del passato, stanziando risorse finanziarie imponenti e ponendo la Calabria al centro della strategia nazionale di sviluppo delle reti viarie. L’azione determinata e costante del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha permesso di sbloccare i nodi burocratici che per troppi anni hanno impantanato le opere pubbliche nel Meridione, trovando nel Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto un interlocutore operativo estremamente concreto ed efficiente. Questa filiera istituzionale ha varato una stagione di investimenti per il Sud senza precedenti storici, mobilitando miliardi di euro non solo per finanziare i singoli lotti d’urgenza, ma per garantire una visione d’insieme dell’intera infrastruttura. La coesione tra l’esecutivo nazionale e la giunta regionale ha trasformato le storiche promesse elettorali in cantieri reali e scadenze certe, offrendo una risposta di dignità e sviluppo a un territorio penalizzato da un isolamento geografico secolare.

Lo stato dell’arte della rete ionica tra cantieri attivi e tratti completati

La pianificazione complessiva per la nuova SS106 Taranto Reggio Calabria poggia già su basi solide e su cantieri ampiamente avviati lungo la penisola. Risalendo lungo la costa, l’opera si articola in diverse macro-aree che stanno progressivamente cambiando volto. Nel quadrante settentrionale della regione sono in fase avanzata i lavori del Terzo Megalotto, un tratto imponente compreso tra Sibari e Roseto Capo Spulico che prevede la realizzazione di complessi viadotti e gallerie per connettere la viabilità ionica direttamente ai grandi corridoi autostradali della A2 Autostrada del Mediterraneo e della A14 Adriatica. Parallelamente, si registrano importanti avanzamenti e approvazioni progettuali per il collegamento tra Catanzaro e Crotone, un segmento ad alto flusso di traffico che beneficerà di varianti esterne ai centri abitati per fluidificare la circolazione. Esistono già tratti ammodernati a quattro corsie in Puglia e in Basilicata, e la progressiva estensione dei lotti calabresi mira a saldare l’intero corridoio costiero. L’inserimento del segmento da Catanzaro a Reggio Calabria rappresenta la chiusuradel cerchio, l’ultimo grande tassello mancante per garantire la continuità delle quattro corsie lungo tutta la Calabria ionica.

Il significato del dibattito pubblico e le prossime tappe verso i cantieri

L’avvio della procedura guidata da ANAS possiede un significato procedurale e strategico di fondamentale importanza per la corretta e rapida esecuzione dell’opera. Il dibattito pubblico che si apre ufficialmente alla Cittadella regionale a Germaneto è uno strumento di democrazia partecipativa che permette di includere nel processo decisionale le amministrazioni comunali, i portatori di interesse, il mondo produttivo e la cittadinanza attiva. Durante questa fase verranno illustrati i dettagli tecnici, i corridoi di tracciato ipotizzati e l’impatto ambientale e sociale dell’opera, consentendo di raccogliere osservazioni e proposte migliorative prima di blindare la progettazione definitiva. Questo approccio concertato permette di azzerare i potenziali contenziosi futuri e i ricorsi legali che spesso bloccano i lavori a metà percorso, accelerando l’ottenimento dei pareri ambientali e urbanistici necessari. Una volta formalizzata la progettazione definitiva e concluso l’iter approvativo nei tempi stabiliti, ANAS potrà procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per l’assegnazione degli appalti integrati. Per la Calabria si apre così una stagione di profonda modernizzazione infrastrutturale in grado di attrarre nuovi investimenti, favorire la logistica agroalimentare e, soprattutto, restituire il diritto alla mobilità sicura a tutti i cittadini.