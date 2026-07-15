Svezzamento, al Museo di Reggio Calabria un incontro per accompagnare le famiglie nella crescita dei bambini

Una guida multidisciplinare per affrontare uno dei momenti più importanti nella crescita di un bambino e della sua famiglia. È questo l’obiettivo di “Svezzamento: Il primo viaggio nel gusto”, l’incontro informativo promosso dal movimento Familytrip in collaborazione con Blu Corporation – Safety & Emergency, in programma sabato 18 luglio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Lo svezzamento rappresenta infatti uno dei primi grandi cambiamenti nella vita di un bambino: una fase che coinvolge alimentazione, sviluppo, sicurezza e salute del cavo orale e che richiede informazioni corrette e un approccio integrato da parte delle famiglie. L’incontro offrirà ai partecipanti una visione completa della delicata fase di transizione dall’alimentazione esclusivamente a base di latte ai primi alimenti solidi, grazie al contributo di professionisti provenienti da ambiti diversi ma complementari.

Tra i relatori ci saranno la dott.ssa Maria Gabriella Dongarrà, pediatra siciliana, che illustrerà gli aspetti legati allo sviluppo e all’alimentazione del bambino; il dott. Francesco Marcellino, istruttore sanitario BLSD e PBLSD IRC, che approfondirà i temi della sicurezza e della prevenzione durante questa fase della crescita; e la dott.ssa Caterina D’Aquì, odontoiatra, che parlerà dell’importanza della salute orale fin dai primi mesi di vita e del suo rapporto con le corrette abitudini alimentari.

L’iniziativa rientra nel progetto Familytrip, ideato per accompagnare le famiglie attraverso esperienze e attività dedicate ai genitori e ai bambini. Il nome del movimento richiama il viaggio che ogni genitore affronta insieme ai propri figli: un percorso fatto di tappe, cambiamenti, nuove esperienze e sfide quotidiane. Lo svezzamento rappresenta una delle prime grandi “stazioni” di questo viaggio e affrontarlo con il supporto di figure professionali qualificate consente ai genitori di acquisire strumenti concreti, informazioni basate sulle evidenze scientifiche e maggiore serenità.

L’incontro è rivolto a neo genitori, famiglie, futuri genitori e a tutti coloro che desiderano approfondire un momento fondamentale dello sviluppo infantile. La partecipazione è gratuita. La prenotazione è consigliata, fino a esaurimento dei posti disponibili.