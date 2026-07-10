Supporters Trust Viola, partecipazione e nuovi progetti: l’assemblea rilancia il sostegno ai colori neroarancio

Una partecipazione sentita, un confronto aperto e la volontà condivisa di continuare a sostenere con sempre maggiore entusiasmo la g. Si è svolta lo scorso 8 luglio presso l’incantevole location dello Sporting Stelle del Sud di Pentimele, in seconda convocazione, l’assemblea dei soci del Supporters Trust Viola, appuntamento che ha registrato una significativa presenza sia in sala sia da remoto, a testimonianza del forte senso di appartenenza che anima il sodalizio neroarancio.

I lavori sono stati aperti dal presidente Maurizio Marino, che ha preso parte all’assemblea con la delega di Salvatore Geria. Presenti anche William Lo Cicero, delegato da Pietro Pecora e Armando Attinà; Emilia Mallamaci, con le deleghe di Dionisia Gatto e Dario Cuzzucoli; Mina Casile, delegata da Maria Chiara Bevacqua e Giuseppe Campolo; Marco Garganese; Mario Dito e Alberta Dito; Domenico Paino; Vincenza Gangeri; Annamaria Orlando; Vincenzo Laurendi, delegato da Alessandro Arnò, e Fausto Francioni, con delega di Paolo Dattola.

Hanno seguito l’incontro collegandosi da remoto Armando Attinà, Daniele Nicolò, Dario Cuzzupoli, Bruno Stella e Pietro Pecora, contribuendo attivamente al dibattito assembleare.

L’avvocato Lo Cicero, componente del direttivo, ha illustrato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025-2026, soffermandosi nel dettaglio sulle entrate e sulle uscite sostenute dal Trust. Successivamente il tesoriere Vincenzo Germoleo ha presentato il bilancio preventivo 2026-2027, offrendo ai soci una panoramica delle attività programmate per il prossimo esercizio. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

Al termine della relazione, Germoleo ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di tesoriere, spiegando che la decisione è dettata dall’incompatibilità tra il ruolo ricoperto all’interno del Trust e quello di dirigente della Viola Basket. L’assemblea ha inoltre approvato l’ingresso nel Consiglio direttivo di Lucia Morgante e Mario Dito, completando nuovamente la composizione dell’organismo dirigente ed ha inoltre accolto con soddisfazione l’ingresso di una nuova socia, Melania Borzumati, ulteriore segnale della crescita del progetto associativo.

L’appuntamento è stato occasione per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e, soprattutto, per delineare le prospettive future del Trust, chiamato a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento per la tifoseria organizzata e per tutti gli appassionati della storica realtà cestistica reggina.

Tra i temi affrontati dal presidente Maurizio Marino anche l’utilizzo del fondo cassa, che sarà destinato alla realizzazione di nuovo merchandising ufficiale, a partire dalle sciarpe del Trust in vista della prossima stagione sportiva. Marino ha inoltre lanciato una proposta destinata a rafforzare il colpo d’occhio sugli spalti e nelle trasferte: rendere immediatamente riconoscibili i sostenitori della Viola attraverso una maglietta arancione comune oppure organizzando una coreografia coordinata con cartoncini dei colori neroarancio.

Nel corso del confronto si è discusso anche dell’organizzazione di nuovi eventi benefici promossi dal Trust e delle recenti polemiche emerse nei rapporti con la società, argomento affrontato con un dialogo franco e costruttivo tra i soci, nell’ottica di mantenere saldo l’obiettivo comune di sostenere la Viola Basket.

L’assemblea dei soci, oltre agli adempimenti statutari, ha rilanciato con convinzione lo spirito del Supporters Trust: fare rete, rafforzare il senso di appartenenza e continuare a essere il cuore pulsante del tifo neroarancio, accompagnando la Viola Basket dentro e fuori dal parquet con passione, progettualità e partecipazione.