Super Coppa FIDESM, i talenti della Nuova Fata Morgana trionfano a Rimini | NOMI

La ASD Nuova Fata Morgana torna da Rimini con un risultato di assoluto prestigio. Nella cornice della Super Coppa FIDESM, la coppia Youth Classe AS Danze Latino Americane composta da Alessandro Falbo, di Reggio Calabria, e Suamy Lourdes Violi, di Sant’Eufemia d’Aspromonte, ha conquistato uno splendido primo posto, regalando all’Associazione Sportiva Dilettantistica un successo di grande valore tecnico e sportivo. Una gara intensa e altamente competitiva, nella quale i due giovani atleti hanno saputo distinguersi fin dalle prime esibizioni grazie a una performance caratterizzata da eleganza, precisione, armonia e grande personalità. Qualità che hanno convinto la giuria, premiando il lavoro svolto in mesi di preparazione e consacrando Falbo e Violi tra i protagonisti della manifestazione.

Alle spalle di questo importante risultato c’è la guida esperta del Tecnico Federale Internazionale di III Livello Giuseppe Modafferi, che continua a formare atleti capaci di imporsi nelle più importanti competizioni federali. La vittoria della Super Coppa rappresenta l’ennesima conferma della qualità tecnica e del percorso di crescita costruito all’interno della ASD Nuova Fata Morgana, realtà che da anni si distingue nel panorama della danza sportiva italiana.

Il successo conquistato a Rimini rappresenta il coronamento di un anno agonistico straordinario, costellato di vittorie, podi e prestigiosi piazzamenti. Alessandro Falbo e Suamy Lourdes Violi si sono infatti distinti per continuità di rendimento durante tutta la stagione, raggiungendo numerose finali nelle competizioni del circuito WDSF (World DanceSport Federation), confrontandosi con alcune delle migliori coppie del panorama nazionale e internazionale. Un percorso di crescita costante che trova nella conquista della Super Coppa FIDESM 2026 la sua più prestigiosa consacrazione.

Con questa straordinaria vittoria, Reggio Calabria e Sant’Eufemia d’Aspromonte salgono simbolicamente sul gradino più alto del podio insieme ai loro giovani talenti. Alessandro Falbo e Suamy Lourdes Violi hanno rappresentato con orgoglio l’intera Calabria, portando in alto il nome della regione e dimostrando come passione, sacrificio e determinazione possano tradursi in risultati di assoluto prestigio a livello nazionale.

L’ Associazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto la coppia durante questo percorso: alle famiglie, allo staff tecnico, agli amici e alla calorosa tifoseria che, con il proprio affetto e il costante incoraggiamento, ha accompagnato gli atleti fino a questo straordinario traguardo.

Il trionfo di Rimini rappresenta non solo un’importante affermazione sportiva, ma anche un motivo di orgoglio per l’intero movimento della danza sportiva calabrese, confermando la ASD Nuova Fata Morgana tra le realtà di riferimento della disciplina a livello nazionale e proiettandola con entusiasmo verso i prossimi appuntamenti agonistici.