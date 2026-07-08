Summer Music Village: domenica concerto di Samurai Jay, attesa per Fedez e Clara

È già iniziato il conto alla rovescia, in Sicilia ad aprire il Summer Music Village sarà Samurai Jay domenica 12 luglio. L’evento gratuito si svolgerà a Sicilia Outlet Village che, in partnership con Nokep TV, fa della music experience una leva di successo. La più grande shopping destination del Sud Italia accoglie l’apprezzamento del pubblico che ha da subito fatto registrare un grande hype per la prima data in programma. L’accesso del pubblico all’area concerto – domenica 12 luglio – sarà consentito a partire dalle ore 16.00. Gli ospiti registrati riceveranno un braccialetto identificativo che consentirà loro di entrare e uscire liberamente.

Dalle ore 19.00 ci sarà Radio Time90 Dance Show ad accompagnare il pubblico

La giornata potrà iniziare tra 170 negozi dei brand nazionali e internazionali per chi desidera cogliere l’occasione della stagione tanto attesa, quella dei saldi estivi. I punti ristoro di Sicilia Outlet Village saranno eccezionalmente aperti fino alla fine dell’evento. Dalle ore 19.00 ci sarà Radio Time90 Dance Show ad accompagnare il pubblico: è il format d’apertura del Summer Music Village, punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento dal vivo, grazie alla capacità di unire musica, animazione e coinvolgimento del pubblico in uno spettacolo dedicato alle grandi hit degli anni ’90. La serata inizierà quindi con un’esperienza coinvolgente, caratterizzata da una forte identità scenografica, performance ispirate ai personaggi simbolo dell’immaginario anni ’90, tra musica, cinema, cartoon e cultura pop. E poi nel cuore dell’Isola si canterà ad unisono a ritmo dei brani di Samurai Jay con il suo concerto sotto le stelle.

Sicilia Outlet Village – in provincia di Enna, lungo l’Autostrada A19 Palermo-Catania, uscita Dittaino Outlet – continuerà ad accogliere i fan con altri due eventi in programma nei prossimi weekend, per partecipare agli appuntamenti gratuiti del Summer Music Village basterà andare online su Eventbrite: grande attesa per Fedez con Dj-Set/Show sabato 18 luglio e poi Clara in concerto domenica 26 luglio. Le registrazioni saranno presto attive su Eventbrite fino ad esaurimento posti (https://www.eventbrite.it/e/samurai-jay-sicilia-outlet-village-tickets-1992624042150).