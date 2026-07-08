Sud chiama Nord rafforza la presenza a Palermo, Giovanni Geloso nominato commissario cittadino

Entra nel vivo il progetto politico di Sud chiama Nord a Palermo. Il movimento guidato da Cateno De Luca rafforza la propria organizzazione nel capoluogo siciliano con la nomina di Giovanni Geloso a commissario cittadino. La scelta segna un passaggio politico rilevante nel percorso di radicamento territoriale annunciato da De Luca, che punta a consolidare la presenza del movimento nella capitale della Sicilia e a costruire una proposta amministrativa in vista delle prossime scadenze politiche cittadine.

Chi è Giovanni Geloso, nuovo commissario cittadino a Palermo

La nomina di Giovanni Geloso viene presentata da Cateno De Luca come una scelta fondata sull’esperienza politica e amministrativa. Geloso ha alle spalle un percorso istituzionale articolato, con incarichi elettivi sia alla Provincia che al Comune. De Luca ricorda anche il suo impegno a livello nazionale nell’Unione delle Province d’Italia, oltre al ruolo svolto nella nascita e nel coordinamento dei Comitati Civici. Un profilo che, nelle intenzioni del movimento, dovrà contribuire a strutturare l’azione politica di Sud chiama Nord a Palermo.

Una struttura capillare per il territorio palermitano

La nomina di Geloso non sarà l’unico passaggio organizzativo. Nei prossimi giorni, infatti, Sud chiama Nord ufficializzerà anche i sub-commissari che affiancheranno il nuovo commissario cittadino. L’obiettivo dichiarato è garantire una presenza più capillare nel territorio di Palermo, rafforzando il coordinamento politico e organizzativo del movimento nei quartieri e nelle diverse aree della città. Si tratta di una fase preparatoria considerata centrale per il percorso che porterà alla definizione della proposta amministrativa per il capoluogo.

Il progetto “Una Marcia in più per Palermo”

Il progetto “Una Marcia in più per Palermo” rappresenta il contenitore politico attraverso cui Sud chiama Nord intende costruire la propria iniziativa nel capoluogo siciliano. Dopo settimane di lavoro, la nomina del commissario cittadino viene indicata come una tappa fondamentale del percorso avviato dal movimento. La strategia annunciata da De Luca guarda alla costruzione di una proposta politica e amministrativa riconoscibile, con l’obiettivo di presentarsi alla città con un modello basato sulla concretezza e sulla capacità di governo.

Il 4 ottobre la presentazione del candidato sindaco di Palermo

La data indicata da Cateno De Luca è il 4 ottobre, giorno in cui sarà presentato ufficialmente il candidato Sindaco di Palermo. È questo l’appuntamento politico verso cui converge il lavoro organizzativo avviato da Sud chiama Nord nel capoluogo. La nomina di Giovanni Geloso e la prossima indicazione dei sub-commissari si inseriscono quindi in un percorso che punta a strutturare il movimento prima della presentazione del candidato. Un passaggio che De Luca considera decisivo per dare forma a una proposta politica alternativa per la città.