Stretto Pride Messina 2026: giovedì la presentazione ufficiale dell’identità visiva dell’evento

Giovedì 30 luglio, alle ore 19:00, presso Sicily Eat (Via Loggia dei Mercanti, Messina), sarà presentata ufficialmente l’identità visiva dello Stretto Pride Messina 2026. L’appuntamento, aperto alla stampa, alle istituzioni, alle associazioni e alla cittadinanza, segna l’avvio ufficiale del percorso che condurrà la città verso la manifestazione del 12 settembre 2026. Nel corso della serata verranno svelati i manifesti ufficiali, le grafiche dell’evento e le maglie celebrative, frutto della collaborazione tra Arcigay Makwan Messina e alcuni tra i protagonisti più significativi della scena artistica contemporanea messinese. A guidare la presentazione sarà Lelio Bonaccorso, tra i più autorevoli fumettisti e illustratori italiani, il cui tratto — riconosciuto a livello nazionale e internazionale — ha dato forma all’immagine ufficiale dello Stretto Pride 2026. Accanto a lui, Michela De Domenico, che ha curato la realizzazione delle maglie ufficiali e ha collaborato alla costruzione dell’identità visiva complessiva dell’evento.

La scelta di affidare l’immagine della manifestazione a figure di prestigioso rilievo artistico conferma la volontà di fare del Pride non solo un momento di rivendicazione dei diritti, ma anche un progetto culturale capace di valorizzare le migliori energie creative del territorio. “Lo Stretto Pride sarà un momento di partecipazione, visibilità e rivendicazione dei diritti, ma anche un’occasione per raccontare una Messina aperta, inclusiva e capace di produrre cultura”, dichiara il Presidente di Arcigay Makwan Messina, Rosario Duca.

La presentazione sarà anche l’occasione per sostenere concretamente la realizzazione dello Stretto Pride Messina 2026

La presentazione sarà anche l’occasione per sostenere concretamente la realizzazione dello Stretto Pride Messina 2026. Nel corso della serata sarà infatti possibile contribuire alla raccolta fondi acquistando le magliette ufficiali, i gadget e il materiale dedicato alla manifestazione. Al termine della presentazione, chi lo desidera potrà trattenersi presso Sicily Eat per un aperitivo. La serata proseguirà poi al BlueSky (Via Francesco Cilea, Messina), dove si terrà alle 23:30 un evento speciale con l’OMD e La Marzien: anche in questa occasione sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale dello Stretto Pride e sostenere l’organizzazione dell’edizione 2026.