Stretto di Hormuz, Trump fa un passo indietro: “niente rimborso”, la nuova opzione americana

“Dopo colloqui molto proficui con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire il rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Usa“. È quanto dichiarato dal presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social in merito . “Tali investimenti – ha aggiunto – saranno enormi ma, al contempo, straordinariamente vantaggiosi per loro e per il loro futuro“.

“Vedremo fabbriche, impianti e attrezzature affluire negli Stati Uniti a livelli storici, il che creerà ulteriori milioni di posti di lavoro americani altamente retribuiti! – ha assicurato il tycoon – L’America sta vincendo di nuovo, vincendo come mai prima d’ora“. “I giorni in cui l’Iran uccideva centinaia di migliaia di persone, tra cui 52.000 manifestanti, sono finiti e, cosa più importante, l’Iran non avrà mai un’arma nucleare“, ha concluso.