Strage via D’Amelio, Figuccia (Lega): “Borsellino fu magistrato scrupoloso e grande servitore dello Stato”

“L’anniversario dell’eccidio di Via D’Amelio ci rimanda alla figura di Paolo Borsellino. Da magistrato scrupoloso qual era, Borsellino con la sua attività d’indagine riuscì a far condannare, finanche in Cassazione, i boss di cosa nostra“. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “Sono convinto – aggiunge Figuccia – che un uomo vive ancora se continua a darci una guida nella nostra opera quotidiana: Paolo Borsellino, grande servitore dello Stato, ci ha insegnato che la pratica della legalità e della trasparenza non deve essere un’arida osservanza delle leggi, ma un fatto culturale che deve appartenerci per essere liberi e progredire”.