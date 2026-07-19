Strage via D’Amelio, Figuccia (Lega): “Borsellino fu magistrato scrupoloso e grande servitore dello Stato”

Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana, omaggia la memoria di Paolo Borsellino

Paolo Borsellino
Foto Ansa

L’anniversario dell’eccidio di Via D’Amelio ci rimanda alla figura di Paolo Borsellino. Da magistrato scrupoloso qual era, Borsellino con la sua attività d’indagine riuscì a far condannare, finanche in Cassazione, i boss di cosa nostra“. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “Sono convinto – aggiunge Figuccia – che un uomo vive ancora se continua a darci una guida nella nostra opera quotidiana: Paolo Borsellino, grande servitore dello Stato, ci ha insegnato che la pratica della legalità e della trasparenza non deve essere un’arida osservanza delle leggi, ma un fatto culturale che deve appartenerci per essere liberi e progredire”.

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