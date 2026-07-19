Strage via D’Amelio, Falsetta: “impediamo che ricordo Borsellino scivoli nella sterile retorica celebrativa”

“A 34 anni dal sacrificio di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, l’Associazione Unione Avvocati Cosenza rinnova l’impegno rivolto ad impedire che il ricordo del magistrato palermitano scivoli nella sterile retorica celebrativa, ma possa cristallizzarsi, invece, in una verità piena e definitiva, deformata da quei depistaggi che offendono profondamente lo Stato di diritto“. Lo dichiara in una nota l’avvocato Filomena Falsetta, Presidente dell’Unione Avvocati Cosenza, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio.

“Come Avvocati, avvertiamo, dunque, la precisa responsabilità civile e professionale di mantenere altissima l’attenzione sulla ricerca della verità storica e giudiziaria dentro e fuori le aule di giustizia, consapevoli che una democrazia matura non può convivere con zone d’ombra sul sangue dei suoi Uomini migliori“, conclude.