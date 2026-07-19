Strage via D’Amelio, Durigon: “memoria sempre viva, lotta contro mafie deve essere sempre più forte”

“La memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta è sempre viva e ci ricorda come sia fondamentale proseguire senza sosta e senza esitazioni nella lotta contro ogni forma di mafia, che deve essere ogni giorno sempre più forte e costante, all’interno delle Istituzioni e nella società. Non dimenticheremo mai chi ha sacrificato la propria vita, con coraggio e abnegazione, dimostrando di non avere paura di fronte alla criminalità e alla sopraffazione, mettendo la difesa della legalità, della giustizia e della libertà di tutti noi al servizio di una comunità intera rimasta profondamente scossa 34 anni fa e che ha saputo riscattarsi e rialzare la testa, ribellandosi al silenzio e all’omertà”. È quanto dichiarato dal vice segretario della Lega Claudio Durigon in occasione dei 34 anni dalla strage di via D’Amelio.

“Il loro esempio, quella testimonianza di impegno civile e morale, continua a guidare le nostre scelte nella consapevolezza che lo Stato c’è ed è più forte di chi crede di potersi ergere al di sopra della legge“, ha concluso Durigon.