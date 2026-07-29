Stilo, scoperta piantagione di canapa nascosta nella Vallata dello Stilaro: sequestrati 1.200 arbusti

Un’imponente piantagione di canapa indiana, occultata tra la vegetazione della “Vallata dello Stilaro”, è stata scoperta e smantellata dai Carabinieri nelle campagne di Stilo (RC), nella Locride. L’intervento, condotto al termine di una prolungata attività di rastrellamento condotta dai militari locale Stazione, supportati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica, ha portato all’individuazione ed all’estirpazione di circa 1.200 arbusti. Un’area impervia, quella della “Vallata dello Stilato”, che ben si presta all’occultamento di veri e propri siti di coltivazione intensiva: la piantagione, oculatamente realizzata in un’area nascosta e difficilmente raggiungibile, si sviluppava infatti su diversi filari, serviti da un articolato impianto di irrigazione. Caratteristiche che rendono bene l’idea di un fenomeno strutturato, capace di sfruttare l’isolamento rurale della Locride per alimentare un’economia illecita ed estremamente redditizia a vantaggio dei gruppi criminali locali.

Il rinvenimento evidenzia ancora una volta il fondamentale ruolo delle articolazioni periferiche dell’Arma, le Stazioni, che con la propria capillare presenza e la radicata conoscenza del territorio offrono un indispensabile e costante contributo al contrasto della filiera produttiva degli stupefacenti.