SSD UniMe seconda alla Nike Beach Hockey Cup: finale decisa a otto secondi dalla sirena

La SSD UniMe ha conquistato uno splendido secondo posto nella prima edizione della Nike Beach Hockey Cup, disputata nella suggestiva cornice del Lido Naxos di Giardini Naxos. La formazione universitaria ha sfiorato il successo, arrendendosi soltanto negli ultimi istanti di una finale combattutissima contro il Recanati GS Raccomandata Giardini. La manifestazione ha visto protagoniste otto formazioni provenienti da tutta la Sicilia, impegnate in una giornata caratterizzata da spettacolo, agonismo e grande partecipazione di pubblico.

Il torneo ha preso il via con la fase a gironi. La SSD UniMe, inserita nel Girone B insieme a Schisò Beach, Valverde Blu e Recanati GS Raccomandata, ha ottenuto la qualificazione alle semifinali al termine di un percorso convincente, guadagnandosi un posto tra le quattro migliori squadre della competizione. Nell’altro raggruppamento erano impegnate Nike Giardini Beach, Valverde Bianco, Kalkis Giardini e Polisportiva Universitaria Messina.

La vittoria in semifinale contro il Nike Giardini Beach

Le semifinali hanno regalato gare di alto livello davanti al numeroso pubblico presente. I grigio-azzurri hanno superato il Nike Giardini Beach, conquistando con merito l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione. Nell’altra semifinale, il Recanati GS Raccomandata ha avuto la meglio sul Valverde Bianco, assicurandosi così un posto nella sfida decisiva per l’assegnazione del trofeo.

La finale ha rispettato tutte le attese della vigilia, offrendo uno spettacolo di grande intensità. La formazione universitaria ha disputato una prestazione di assoluto valore, giocando con personalità e determinazione e riuscendo a portarsi avanti di due reti a soli due minuti dal termine. Quando il successo sembrava ormai vicino, la squadra giardinese ha trovato la forza di reagire, realizzando tre reti consecutive e completando una clamorosa rimonta. A decidere l’incontro è stato Oreste Brunetto, autore della rete del definitivo 5-4 quando mancavano appena otto secondi alla sirena finale. Un gol che ha consegnato il trofeo alla formazione di casa e lasciato alla SSD UniMe un secondo posto comunque prestigioso.

Una prova che conferma la competitività del settore hockey

Nonostante la sconfitta, resta la grande prova offerta dalla SSD UniMe, protagonista di un percorso brillante e capace di contendere fino all’ultimo il successo finale a una delle formazioni più esperte del panorama regionale. Il risultato conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal settore hockey della società universitaria e la competitività del gruppo anche nella disciplina praticata sulla sabbia.

L’attività del beach hockey proseguirà già nel prossimo fine settimana con la seconda tappa del circuito Gran Prix Hockey Cup Sicilia, in programma sulla spiaggia del Mediterranea Club di Milazzo. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito di Allinparty 2026, il Festival dello Sport Inclusivo in programma da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2026. Una nuova occasione di spettacolo e competizione, nella quale la SSD UniMe tornerà in campo con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del circuito regionale.