Sport senza barriere: a Lazzaro la conferenza stampa dell’evento “Sabbia, Sole, Inclusione”, una giornata di Sand Basket unificato

Lo sport come strumento concreto di inclusione, partecipazione e coesione sociale. È questo il cuore della giornata dedicata al Sand Basket unificato, in programma il prossimo 27 luglio, a partire dalle ore 9:00, sul Lungomare di Lazzaro. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 21 luglio, nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sala conferenze del Gardenia Hotel. L’evento è organizzato dall’Asd Andromeda di Reggio Calabria in collaborazione con Sand Basket Calabria. La manifestazione si inserisce nel programma internazionale Inclusive Youth Leadership (IYL) di Special Olympics, nato con l’obiettivo di formare giovani con e senza disabilità intellettiva affinché possano diventare veri e propri leader dell’inclusione all’interno delle comunità e del mondo dello sport.

Momento centrale della conferenza stampa è stata la presentazione del progetto “Trio Sorriso”, che vede protagonisti Federico Zampaglione, in qualità di atleta, Francesco Paolo Zampaglione, come partner, e Francesco Scaramozzino, nel ruolo di mentore. I ragazzi hanno raccontato il percorso che li ha portati a partecipare direttamente all’organizzazione dell’appuntamento, lavorando al fianco dei responsabili di Special Olympics Italia. “Ancora poche persone conoscono lo ‘sport unificato’, dove persone con e senza disabilità giocano insieme. Lo scopo di questo evento è far capire alla nostra comunità quanto sia importante e divertente fare sport tutti insieme, senza escludere nessuno”.

Significativa anche la presenza delle istituzioni. Per il Comune di Motta San Giovanni sono intervenute l’assessora alla Disabilità Sonia Malara e l’assessora allo Sport Giusy Vacalebre, quest’ultima attraverso un contributo video. La Regione Calabria è stata rappresentata dal Garante dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari. Alla presentazione hanno preso parte anche i vertici regionali di Special Olympics Italia, con il direttore Francesco Miscioscia e la presidente Luisa Elitro.

Presenti inoltre il presidente della FIP Calabria Paolo Surace, il presidente nazionale di Sand Basket Gianpaolo Porfidia e la responsabile regionale e del Sand Basket unificato Enza Gaeta. L’appuntamento è dunque fissato per il 27 luglio sulla spiaggia di Lazzaro, dove il Sand Basket diventerà occasione di incontro e condivisione, mostrando concretamente come lo sport possa abbattere le barriere e coinvolgere tutti senza esclusioni.