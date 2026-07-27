Sport, inclusione e festa a Lazzaro: successo per il torneo di Sand Basket unificato | FOTO

Sport, inclusione e partecipazione hanno animato il Lungomare di Lazzaro, dove si è concluso con grande entusiasmo il primo evento dedicato al Sand Basket unificato. La manifestazione, andata in scena ieri, ha visto scendere in campo squadre di sport unificato provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria. L’iniziativa è stata promossa dall’Asd Andromeda di Reggio Calabria, in collaborazione con Sand Basket Calabria, nell’ambito del progetto Inclusive Youth Leadership di Special Olympics.

Atleti con e senza disabilità intellettiva hanno dato vita a sfide avvincenti, caratterizzate da sano agonismo e dalla volontà di dimostrare quanto possa essere divertente praticare sport tutti insieme, senza escludere nessuno. Tra il pubblico, gli organizzatori e i partecipanti si è respirato un forte clima di festa, condivisione e appartenenza. L’evento ha rappresentato la conclusione di un percorso durato diversi mesi all’interno del progetto Inclusive Youth Leadership di Special Olympics. Durante questo periodo, i ragazzi del “Trio Sorriso” hanno sviluppato abilità di leadership e competenze legate alla gestione e all’organizzazione di eventi sportivi.

Il gruppo è composto da Federico Zampaglione, atleta, Francesco Paolo Zampaglione, atleta partner, e Francesco Scaramozzino, mentore. Al termine delle gare, la carovana formata da atleti, accompagnatori e organizzatori si è trasferita al ristorante Al Faro, dove si è svolta la cerimonia di premiazione di tutti i partecipanti. La giornata si è conclusa con un pranzo offerto dalla struttura e con un momento dedicato al karaoke. Tra canti, risate e divertimento, i partecipanti si sono salutati con la promessa di ritrovarsi presto per nuove iniziative all’insegna dello sport e dell’inclusione.