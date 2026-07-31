Sport in Calabria, fondi aumentati a 4,6 milioni: finanziate tutte le 214 manifestazioni idonee

La Giunta Regionale del CONI Calabria esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici del settore sport della Regione Calabria che, seppur con qualche settimana di ritardo, hanno pubblicato la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle manifestazioni sportive per l’annualità 2026. L’aumento delle risorse disponibili da 3,5 milioni di euro a 4,6 milioni di euro permette di finanziare tutte le 214 proposte progettuali che hanno raggiunto la soglia minima di valutazione, sostenendo 27 grandi eventi sportivi, 16 manifestazioni nazionali promosse dai comitati territoriali, 95 manifestazioni interregionali e 76 manifestazioni regionali.

L’incremento delle proposte progettuali che nell’anno corrente è stato di 486 richieste, rispetto alle 220 dell’anno 2025, dimostra la fiducia che il mondo sportivo calabrese ripone nelle attività sportive da programmare e progettare insieme alla regione Calabria.

Il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, esprime “vivo compiacimento per il risultato raggiunto e rivolge un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all’Assessore all’Istruzione, Sport e Politiche per i Giovani, Eulalia Micheli, per la sensibilità dimostrata nei confronti del movimento sportivo calabrese. L’incremento delle risorse rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo dello sport. Finanziare tutte le progettualità giudicate idonee significa riconoscere il valore del lavoro svolto quotidianamente da associazioni, società sportive, federazioni, enti di promozione e comitati territoriali, che con passione e competenza animano le nostre comunità e promuovono i valori dello sport nella nostra regione. Per il CONI Calabria, il rafforzamento del bando costituisce un investimento strategico che consentirà di consolidare il calendario delle manifestazioni sportive su tutto il territorio regionale, generando importanti ricadute non solo sul piano sportivo, ma anche sotto il profilo sociale, educativo, turistico ed economico. Lo sport è uno straordinario motore di crescita, inclusione e promozione del territorio. Eventi di qualità significano opportunità per i nostri giovani, valorizzazione delle eccellenze sportive e maggiore attrattività per la Calabria. Per questo accogliamo con grande favore una misura che premia il merito e offre risposte concrete a tutto il movimento sportivo regionale“.

Il CONI Calabria rinnova la propria disponibilità ad una, sempre maggiore, collaborazione con la Regione Calabria , le amministrazioni comunali e con tutti gli attori del sistema sportivo, affinché le manifestazioni finanziate possano rappresentare occasioni di crescita, partecipazione e promozione dell’immagine della Calabria a livello nazionale e internazionale.