Sport e spettacolo nella chiusura dell’anno del Circolo Crucitti: i NOMI dei premiati

E’ stata una grande serata la festa finale dei soci del Circolo Tennis Padel Crucitti, un trionfo collettivo di sport, amicizia, gioia e puro divertimento. Dopo tre giorni di sfide infuocate sui campi, famiglie intere si sono ritrovate in un’atmosfera magica per celebrare la conclusione dell’anno sociale 2025-26. La festa finale è stata solo il coronamento di un anno sociale ricchissimo, che ha visto il Circolo Crucitti protagonista assoluto sul territorio di Reggio Calabria non solo per l’attività puramente agonistica, ma per il suo profondo impatto sociale e culturale. Durante l’anno, infatti, il Circolo ha promosso e preso parte a eventi di enorme spessore:

Il Trophy Tour: Un momento di immenso orgoglio sportivo che ha portato il grande tennis e lo spirito dei campioni vicinissimo ai nostri soci, con la presenza delle due coppe più prestigiose del mondo del tennis.

Bicincittà: La 38° edizione della manifestazione nazionale promossa dalla UISP, da sempre organizzata dal Circolo Crucitti per la città di Reggio Calabria, che promuove la mobilità sostenibile, la salute e la bellezza della nostra città sulle due ruote.

Giocagin: altra manifestazione nazionale UISP. Una grande festa dello sport che vede ogni anno circa 500 bambini dai 3 ai 5 anni protagonisti di un saggio sportivo, dove il presidente rinnova il messaggio dell’importanza del valore del fair play premiando tutti i partecipanti con una medaglia ed un attestato.

Il Progetto di Inclusione del DLF ( dopolavoro ferroviario) “Sport, inclusione, movimento”: Il fiore all’occhiello dell’impegno sociale del club, un percorso straordinario che ha abbattuto ogni barriera, dimostrando che lo sport è davvero un diritto di tutti e uno strumento unico di integrazione e benessere sociale.

La consegna dei premi

La prima parte della serata è stata dedicata alle premiazioni ufficiali del torneo sociale, premiati atleti di 3 anni fino agli 84 anni di età, a testimonianza di come lo sport al Crucitti sia davvero senza tempo e unisca intere generazioni. Tra i momenti più applauditi, spicca la consegna del premio come vincitore del Torneo Agonistica, nonché grande collaboratore al Circolo Crucitti, ad Antonello Catalano, e al Capocannoniere Ettore Caridi, autore di una stagione condita da ben 20 gol nella sua categoria.

Subito dopo, sono stati incoronati i vincitori e i finalisti di tutte le agguerritissime categorie di tennis e padel. Di seguito, l’albo d’oro ufficiale della manifestazione.

Categorie Senior e Agonistiche

Torneo Master Agonistico:

1° Classificato: Giuseppe Iacobello

2° Classificato: Lorenzo Condò

Torneo Agonistica:

Vincitore: Antonello Catalano

Torneo Adulti Avanzato:

1° Classificato: Dario Battaglini

2° Classificato: Alessandro Crea

Torneo Maschile Over:

1° Classificato: Enzo Marra

2° Classificato: Gianluca Anselmi

Torneo Femminile Over:

1° Classificato: Maddalena Ghiozzi

2° Classificato: Loredana Paviglianiti

Categorie Junior, Under e Pre-Agonistica

Torneo Master Junior:

Vincitore: Giuseppe Iacobello

Finalista: Nicolò Crea

Torneo Under Agonistica:

1° Classificato: Antonino Cuzzocrea

2° Classificato: Antonino Vinci

Torneo Pre-Agonistica (Girone A):

1° Classificato: Andrea Anselmi

2° Classificato: Danilo Seminara

Torneo Pre-Agonistica (Girone B):

1° Classificato: Emma Martino

2° Classificato: Riccardo Calabrò

Torneo Scuole Tennis Under:

1° Classificato: Marco Calabrò

2° Classificato: Giorgia De Maria

Torneo Under (Generale):

1° Classificato: Davide Napolitano

2° Classificato: Denise Tornabene

Torneo Under 1:

1° Classificato: Ines De Girolamo

2° Classificato: Samuel Foti

Torneo Under 2:

1° Classificato: Domenico Mangano

2° Classificato: Antonio Curciarello

Premi Speciali della Stagione

Un momento di grandissima commozione e orgoglio ha accompagnato la consegna dei riconoscimenti speciali ad atleti che si sono distinti per impegno, crescita e lealtà sportiva:

Irene Crucitti

Pietro Vinci

Antonino Cuzzocrea

Filippo Ernesto

Andrea Anselmi

Lo Show Travolgente di Pasquale Caprì

Ma il vero “terremoto” di risate della serata è arrivato con l’ingresso della Guest Star più attesa: un immenso Pasquale Caprì che, con la sua carrellata di personaggi e imitazioni, ha letteralmente deliziato il pubblico presente. Ad accompagnarlo sul palco, la sua spalla consolidata Benvenuto Marra.

La complicità tra i due artisti è apparsa, ancora una volta, straordinaria: un’intesa perfetta, un gioco di sponde superlativo che riesce a far spiccare al massimo le doti e l’immensa bravura artistica di Pasquale Caprì. Il pubblico del Crucitti, travolto dal ritmo delle gag, ha risposto con applausi a scena aperta e risate scroscianti.

Gran Finale con il Maxi Sorteggio e un forte Senso di Comunità

A chiudere in bellezza una serata già perfetta è stato il sorteggio abbinato proprio ai biglietti consegnati insieme ai panini. Grazie alla generosità degli sponsor della manifestazione, sono stati distribuiti tantissimi premi e gadget, mantenendo altissima la suspense fino all’ultimo secondo.