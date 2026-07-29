Sport acquatici e prevenzione, a Punta Pellaro un workshop gratuito sulla cura del corpo | INFO

Migliorare le prestazioni, prevenire gli infortuni e acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo. Sono questi gli obiettivi del workshop gratuito “Il tuo corpo è il tuo primo equipment. Prenditene cura”, organizzato da A.S.D. Blue Tribe in collaborazione con Tabo Movement. L’appuntamento è in programma domenica 2 agosto, alle ore 18:00, presso la Blue Tribe Kitesurf & Wingfoil School di Punta Pellaro, a Reggio Calabria. L’iniziativa è rivolta ai praticanti di surf, kitesurf, wingfoil, windsurf e SUP, oltre che agli appassionati di tutte le altre discipline acquatiche. Il workshop è aperto anche a coloro che desiderano comprendere l’importanza della mobilità articolare e della preparazione fisica, considerate strumenti fondamentali non soltanto per migliorare la performance sportiva, ma anche per tutelare il benessere del proprio corpo.

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi diversi aspetti pratici legati all’attività sportiva in acqua. L’attenzione sarà concentrata sull’importanza della mobilità articolare negli sport acquatici, sulle modalità utili a prevenire dolori prima e dopo l’allenamento e sulle strategie da adottare per ridurre il rischio degli infortuni più frequenti. I partecipanti potranno inoltre apprendere alcuni esercizi pratici da inserire fin da subito nella propria routine quotidiana.

A coordinare il workshop sarà Sebastiano Michele Militti, presidente dell’A.S.D. Blue Tribe. Interverranno in qualità di relatori il dottor Giovanni Zoffoli, osteopata, infermiere e atleta di kitesurf, e la dottoressa Giulia Granelli, fisioterapista specializzata in idrochinesiterapia e atleta di kitesurf. L’evento rappresenta un’importante occasione di formazione gratuita e conferma l’impegno dell’A.S.D. Blue Tribe nella promozione di una cultura sportiva capace di mettere al centro non soltanto la tecnica e il raggiungimento delle migliori prestazioni, ma anche la salute, la prevenzione e il benessere degli atleti.

La partecipazione è completamente gratuita e ha l’obiettivo di mettere a disposizione degli sportivi strumenti concreti, semplici e immediatamente applicabili durante la preparazione e la pratica sportiva quotidiana.