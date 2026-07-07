Spionaggio a Roma, segreti di Stato alla Russia: arrestato anche un ex carabiniere dell’intelligence

Due persone sono state arrestate a Roma nell’ambito di un’inchiesta per spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo a sistema informatico o telematico. Il principale indagato è un uomo di 59 anni, ex appartenente al comparto di intelligence nazionale e già sottufficiale dell’Arma dei carabinieri. L’operazione è stata eseguita dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, con il supporto, nella fase esecutiva, del Gruppo di intervento speciale e del Comando provinciale di Roma dell’Arma. Il caso assume particolare rilievo per il profilo del principale indagato e per la natura delle accuse contestate, che riguardano informazioni sensibili e profili legati alla sicurezza dello Stato.

Le accuse: spionaggio, rivelazione di notizie vietate e accesso abusivo

Le due misure cautelari sono state eseguite nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione e accesso abusivo a sistema informatico o telematico. Il procedimento riguarda dunque ipotesi di reato particolarmente delicate, legate alla possibile acquisizione, gestione o diffusione di informazioni protette. Il riferimento all’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici aggiunge al quadro investigativo anche un profilo tecnologico, connesso alla sicurezza delle reti e dei dati. La vicenda si inserisce in un contesto investigativo che, secondo quanto comunicato, non riguarda soltanto i due destinatari delle misure cautelari, ma coinvolge anche altre persone sottoposte ad accertamenti.

Il ruolo del Ros e il supporto del Gis nell’operazione

A eseguire le due misure cautelari è stato il Ros dei carabinieri, reparto specializzato dell’Arma impegnato nelle attività investigative più complesse. Nella fase esecutiva dell’operazione è intervenuto anche il Gruppo di intervento speciale, insieme al Comando provinciale di Roma. La presenza di reparti specializzati conferma la delicatezza dell’inchiesta e la particolare attenzione riservata dagli investigatori al caso. Le attività sono state condotte nella Capitale e si accompagnano a ulteriori atti investigativi disposti nell’ambito dello stesso procedimento.

Perquisizioni a carico di sette persone complessive

Nell’ambito della stessa inchiesta sono stati eseguiti anche decreti di perquisizione personale, locale e informatica. Le perquisizioni hanno riguardato i due indagati destinatari delle misure cautelari e ulteriori cinque persone. Queste ultime risultano indagate, a vario titolo, per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Il quadro investigativo appare quindi più ampio rispetto ai due arresti iniziali. Le verifiche informatiche e personali serviranno ad approfondire i ruoli, i contatti e l’eventuale circolazione di informazioni riservate nell’ambito del procedimento.

Il principale indagato: ex intelligence e già sottufficiale dei carabinieri

Uno degli elementi centrali della vicenda riguarda il profilo del principale indagato. Si tratta di un 59enne, ex appartenente al comparto di intelligence nazionale e già sottufficiale dell’Arma dei carabinieri. La sua precedente appartenenza ad apparati sensibili dello Stato rende l’inchiesta particolarmente significativa sul piano istituzionale. Gli accertamenti dovranno chiarire la natura delle condotte contestate e il perimetro delle informazioni eventualmente coinvolte.

Crosetto: “lo Stato Italiano rende evidente quale sia il reale atteggiamento della Russia”

Sulla vicenda è intervenuto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha collegato l’operazione al tema della guerra ibrida e della sicurezza delle istituzioni italiane. Crosetto ha dichiarato: “grazie al lavoro della Procura di Roma, del comparto intelligence e dei Ros oggi lo Stato Italiano rende evidente a tutti quale sia il reale atteggiamento della Russia nei nostri confronti. Quello che emerge con l’evidenza dei fatti è un conflitto ibrido quotidiano, una guerra latente costante, per indebolire le nostre istituzioni, le nostre alleanze e la nostra sicurezza. É la punta di un iceberg gigantesco, la guerra ibrida, fatto di nemici esterni e traditori interni che sono pronti a vendere la loro Nazione per soldi o per potere o per interesse personale. Oggi lo Stato ne colpisce alcuni ma lo scontro è continuo ed incessante. Grazie a chi lavora per contrastarlo”.

Il tema della guerra ibrida e della sicurezza nazionale

Le parole del ministro Guido Crosetto spostano il caso oltre il piano strettamente giudiziario, collocandolo nel quadro più ampio della sicurezza nazionale e delle minacce ibride. Il riferimento è a un conflitto non dichiarato, fatto di pressioni, attività informative, interferenze e tentativi di indebolimento delle istituzioni. Nel comunicato, Crosetto parla di “conflitto ibrido quotidiano” e di “guerra latente costante”, indicando una minaccia continua verso le istituzioni, le alleanze e la sicurezza del Paese. L’operazione condotta a Roma viene quindi presentata come un segnale della capacità dello Stato di individuare e contrastare condotte considerate pericolose.

Procura, intelligence e carabinieri al centro dell’inchiesta

Il ministro ha ringraziato la Procura di Roma, il comparto intelligence e i Ros, richiamando il lavoro coordinato degli apparati istituzionali impegnati nel contrasto allo spionaggio e nella protezione delle informazioni sensibili. L’inchiesta prosegue con gli accertamenti legati alle perquisizioni personali, locali e informatiche. Al centro restano le ipotesi di spionaggio, rivelazione di segreti di Stato, procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato e accesso abusivo a sistema informatico o telematico.

Un caso che accende l’attenzione sui rischi per le istituzioni

L’arresto di due persone a Roma per spionaggio in favore della Russia apre un caso di forte impatto istituzionale. Il coinvolgimento di un ex appartenente all’intelligence nazionale e già sottufficiale dei carabinieri, insieme alle accuse contestate e alle perquisizioni eseguite nei confronti di altri cinque indagati, rende l’inchiesta particolarmente delicata. La vicenda, secondo la lettura del ministro Crosetto, rappresenta un tassello di uno scenario più ampio, quello della guerra ibrida e delle attività ostili rivolte contro le istituzioni italiane. Le indagini dovranno ora chiarire ruoli, responsabilità e contenuti delle informazioni eventualmente acquisite o diffuse.