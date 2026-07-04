Sparatoria in discoteca a Sangineto, UNARMA Calabria elogia i Carabinieri: “lealtà e sacrificio dimostrati con i fatti”

“Ancora una volta i Carabinieri hanno dimostrato che professionalità, competenza, lealtà e spirito di sacrificio sono valori concreti e non semplici parole.” Lo dichiara il Consigliere Regionale UNARMA Calabria, dott. Antonio Cardamone, commentando il brillante risultato investigativo conseguito dai militari dell’Arma in relazione al grave episodio verificatosi nella notte del 28 giugno scorso presso la discoteca Ma.Ma.Eli di Sangineto, quando l’esplosione di tre colpi d’arma da fuoco provocò il ferimento di due persone.

“In appena una settimana di attività investigativa è stato possibile individuare e arrestare il presunto responsabile di un fatto che aveva destato forte preoccupazione e allarme sociale. Un risultato che testimonia l’elevato livello professionale dei Carabinieri impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica“, prosegue Cardamone.

Le indagini, particolarmente complesse per la dinamica dei fatti e per il contesto in cui si sono verificati, hanno richiesto un’intensa attività investigativa fatta di acquisizioni testimoniali, analisi di immagini, attività tecniche e continui riscontri operativi che hanno consentito di ricostruire rapidamente il quadro investigativo e di assicurare il presunto autore alla giustizia.

“Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento ai militari della Sezione Operativa che hanno condotto le indagini con determinazione, professionalità e grande senso dello Stato. Dietro ogni arresto vi sono giornate e notti di lavoro incessante, spesso lontano dai riflettori, che meritano di essere riconosciute e valorizzate”, sottolinea Cardamone.

Un particolare riconoscimento viene inoltre rivolto al Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, Capitano Giuseppe Regina, per l’attività di coordinamento e direzione investigativa svolta nel corso delle indagini.

“lealtà, senso del dovere e spirito di appartenenza, queste sono radici profonde e rappresentano i Carabinieri, che dimostrano ogni giorno sul campo, lavorando senza orari per garantire sicurezza ai cittadini, affrontando responsabilità enormi e mettendo il bene della collettività davanti agli interessi personali. La lealtà non si proclama, si dimostra. E si dimostra con il lavoro, con il sacrificio e con risultati concreti come quello ottenuto a Sangineto.”

“Il coordinamento garantito dal Capitano Regina e l’impegno profuso dall’intera squadra investigativa rappresentano un esempio concreto di efficienza, competenza e dedizione al servizio della collettività. Episodi come questo confermano quanto sia fondamentale sostenere e valorizzare il lavoro dei Carabinieri che, ogni giorno, operano con sacrificio per garantire sicurezza e legalità ai cittadini. A tutti loro va il ringraziamento e la gratitudine di UNARMA Calabria“, conclude Cardamone.