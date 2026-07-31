Sparatoria a Cinquefrondi, 40enne ferito con un colpo di pistola alla caviglia: indagini in corso

Un giovane di 40 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola a Cinquefrondi, in contrada Gunnari, in una zona di campagna lontana dal centro abitato. Il quarantenne è stato raggiunto da un proiettile alla caviglia ed è ricoverato all’ospedale di Polistena. Non è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato nella serata di lunedì notte (ma la notizia è trapelata solo oggi) ed ha dato il via a un’indagine delle forze dell’ordine finalizzata a ricostruire con precisione la dinamica del ferimento.

Il movente del ferimento ancora da chiarire

Uno degli aspetti principali dell’indagine riguarda il movente del ferimento a Cinquefrondi. Al momento non sono stati forniti elementi conclusivi sulle ragioni dell’azione. Gli investigatori stanno approfondendo la vita recente del quarantenne e le sue relazioni, cercando di individuare eventuali situazioni di tensione o motivi di contrasto.