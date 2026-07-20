Spagna Campione del Mondo a casa di Trump, l’Iran esulta: “popolo amico, è anche nostra gioia”

La Spagna è campione del mondo dopo una finale dei Mondiali di calcio molto combattuta contro l’Argentina, decisa soltanto ai tempi supplementari. La sfida, disputata negli Stati Uniti, ha visto la nazionale spagnola conquistare il titolo al termine di una partita ricca di emozioni, davanti anche a Donald Trump, presente alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Il successo della Spagna ai Mondiali assume un significato particolare anche per il contesto politico internazionale. La nazionale spagnola ha infatti conquistato il trofeo proprio sul territorio statunitense, davanti al presidente americano, mentre il governo di Madrid ha mantenuto negli ultimi mesi una posizione critica nei confronti delle politiche di Trump e ha espresso contrarietà alla guerra in Iran.

Le congratulazioni dell’Iran alla Spagna campione del mondo

Dopo la vittoria della Spagna contro l’Argentina, sono arrivate anche le congratulazioni del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha celebrato il successo della nazionale spagnola attraverso un messaggio pubblicato su X. Il capo dello Stato iraniano ha rivolto un messaggio diretto al popolo e al governo spagnolo, sottolineando il valore del trionfo sportivo e il legame di amicizia tra i due Paesi.

”Mi congratulo con il popolo e il governo spagnolo per il successo della nazionale di calcio e per il meritatissimo titolo di campione del mondo”. Pezeshkian ha poi aggiunto: ”La gioia del popolo amico e del governo spagnolo è la gioia del popolo e del governo iraniano”.

Un titolo mondiale dal forte valore simbolico

La vittoria della Spagna ai Mondiali negli USA ha quindi assunto anche un valore simbolico oltre il risultato sportivo. La squadra spagnola è riuscita a imporsi nella competizione più importante del calcio mondiale in un Paese guidato da Donald Trump, mentre Madrid si è distinta per posizioni spesso divergenti rispetto alla linea della Casa Bianca su diversi temi internazionali. Dall’Iran è arrivata una punzecchiatura, fra le righe. Chissà se Donald Trump si sarà goduto comunque lo spettacolo o avrà masticato amaro…