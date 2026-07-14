Spadafora, debutto strepitoso per il teatro Grande Olimpo: “L’America” di La Rosa emoziona il pubblico

A Spadafora (ME), il teatro “Grande Olimpo” ha inaugurato ufficialmente la sua stagione con un debutto da tutto esaurito. Domenica sera è andata in scena la prima attesissima rappresentazione de “L’AMERICA”, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata dall’attore e regista Fabio La Rosa con la sua compagnia teatrale “Gramelot”. Lo spettacolo ha saputo conquistare la platea grazie a un perfetto equilibrio tra ricostruzione storica, intensità emotiva e una narrazione capace di toccare le corde più profonde dell’identità italiana.

Il viaggio della speranza sul palco del Grande Olimpo

Al centro dell’opera teatrale vi è la rievocazione, poetica e al tempo stesso realistica, dei fasti e dei drammi che hanno caratterizzato la grande emigrazione degli italiani verso il continente americano. Attraverso una regia dinamica e una recitazione corale di forte impatto, lo spettacolo ha proiettato gli spettatori nelle atmosfere dei primi del Novecento, tra valigie di cartone e il sogno di un futuro migliore oltreoceano.

Fabio La Rosa non si è limitato a mettere in scena un resoconto storico, ma ha voluto compiere una profonda operazione di recupero della memoria. Il focus della commedia si è concentrato sulla riscoperta e sulla salvaguardia dei valori della terra natia: sentimenti viscerali che gli emigranti portavano nel cuore, costretti a fuggire dalla propria patria non per scelta, ma per stringente bisogno, fame e povertà.

Le dichiarazioni del regista

“Con ‘L’America’ ho voluto dare voce a chi ha dovuto lasciare tutto pur di sopravvivere, ma non ha mai reciso il legame invisibile con le proprie radici”, ha dichiarato il regista e attore Fabio La Rosa al termine dello spettacolo. “La povertà materiale di quei tempi era contrapposta a una straordinaria ricchezza di valori spirituali, dignità e senso della famiglia. Portare questa storia sul palco del Grande Olimpo significa rendere omaggio ai nostri nonni e ricordare da dove veniamo, soprattutto in un’epoca in cui il tema delle migrazioni è più attuale che mai”.

Un successo di critica e pubblico

Il pubblico ha risposto con lunghi e calorosi applausi, tributando una vera e propria ovazione a La Rosa e a tutto il cast artistico. La critica presente in sala ha lodato la capacità della commedia di alternare momenti di grande commozione a squarci di sottile ironia, restituendo dignità storica a un’epopea collettiva che ha segnato in modo indelebile la cultura del nostro Paese.

Lo spettacolo replicherà Sabato 25 luglio p.v. presso il Teatro Grande Olimpo. Si consiglia la prenotazione preventivamente data l’elevata richiesta di biglietti.