Sotto un cielo di parole: a Reggio Calabria un’esperienza di lettura collettiva | INFO

Appuntamento il 4 agosto, nel suggestivo scenario del Parco del Benessere e della Conoscenza “San Filippo Pantano” di Pellaro, per leggere “Le Notti Bianche” di Fëdor Dostoevskij

Lettura condivisa

Arriva a Reggio Calabria un’esperienza comunitaria eccezionale, un movimento sociale lento e silenzioso: un libro tra le mani, il sole che cala sullo Stretto, nessuna parola pronunciata ad alta voce, nessun rumore, solo i suoni della natura e lo sguardo aperto verso l’orizzonte; nessuna distrazione, solo pagine che girano all’unisono e una comunità che legge insieme, allo stesso orario, lo stesso libro. “Sotto un cielo di parole” ci ritroveremo il 4 agosto a leggere assieme Le Notti Bianche” di Fëdor Dostoevskij nel suggestivo scenario del Parco del Benessere e della Conoscenza “San Filippo Pantano” di Pellaro. L’esperienza di lettura collettiva sarà introdotta dal reading a cura di Eleonora Lombardo e lasciata poi al silenzio, al tempo e alla modalità di lettura di ognuno.

Non serve essere grandi lettori o esperti di letteratura: serve solo il desiderio di vivere un momento magico e condiviso.

Sono sempre più frequenti e mettono radici spontanee i gruppi di lettura condivisa; gli studiosi parlano di forza “connettiva” per descrivere la potenza di questa esperienza profondamente democratica e trasformativa che si espande in diversi luoghi: dalle caffetterie alle palestre, dai ristoranti ai condomini, dalle biblioteche e librerie ai parchi…

Un gesto individuale semplice e gentile come la lettura, diviene un’occasione collettiva, un’esperienza comunitaria immersiva capace di suscitare un forte coinvolgimento emotivo.

In un tempo animato dalla solitudine digitale e dall’isolamento dei corpi, il movimento dei gruppi di lettura resiste e trasmette la visione della conoscenza come forma di contagio, di contaminazione, non come qualcosa che si possiede ma come ponte “tra terra e mare”, qualcosa che accade attraverso l’incontro e la relazione. Di fronte all’intelligenza data dagli algoritmi, dall’assenza di sguardi, dal gesto veloce e immediato che si sostituisce all’attesa, al pensiero e alla parola, la lettura condivisa rappresenta una forma di intelligenza di resistenza, silenziosa, rispettosa, responsabile, mite e gentile che ci concede il tempo per riflettere, ascoltare, accogliere la bellezza della differenza.

L’esperienza di lettura collettiva del 4 Agosto si inserisce nel ricco calendario della rassegna culturale Marginalia Tra Terra e Mare un percorso di incontri che racconta tra cinema, teatro, spettacolo e cultura, il Mediterraneo, le comunità, le tradizioni e il nostro rapporto con il territorio (calendario completo su www.marginalia.place). L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Amaddeo e Jonas Reggio Calabria.

Appuntamento a Martedì 4 Agosto alle ore 19,00 – Parco del Benessere e della Conoscenza “San Filippo Pantano” di Pellaro. Dalle ore 18,30 alle 19,00 sarà possibile ritirare il proprio Kit di lettura (include il libro e tante misteriose sorprese per il lettore). Per iniziare l’esperienza tutti assieme si raccomanda la puntualità.

Locandina sotto un cielo di parole

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