“Sono marocchini”. Le ipocrisie sulla cittadinanza smascherate da un gol ai Mondiali: l’appartenenza non è questione di passaporto

Ci sono partite che non finiscono al novantesimo minuto. Francia-Marocco, quarto di finale dei Mondiali 2026, appartiene già a questa categoria prima ancora del fischio d’inizio. Non solo per il valore sportivo della sfida, una delle più intriganti dell’intero Mondiale tra una super favorita e un’outsider super talentuosa, ma per il peso simbolico che porta con sé nelle strade di Parigi, ma anche di Torino, Milano e in molte altre città europee. La domanda è: si può avere paura di una partita di calcio? Di quello che può succedere dopo, indipendentemente dal risultato, quindi, anche per una semplice festa?

I disordini dopo la vittoria del Marocco contro l’Olanda

Il precedente è recente. Dopo la vittoria del Marocco contro l’Olanda ai rigori, in diverse città dei Paesi Bassi migliaia di tifosi sono scesi in strada per festeggiare. In larga parte si è trattato di manifestazioni pacifiche di gioia, va sottolineato. Ma all’Aia e a Rotterdam la festa è degenerata: lanci di pietre, fuochi d’artificio contro la polizia, scontri e arresti. Secondo NL Times, le autorità olandesi hanno fermato 17 persone dopo le tensioni esplose in seguito alla partita.

Non è un dettaglio marginale. L’Aia è diventata il simbolo di un cortocircuito europeo: persone nate o cresciute nei Paesi Bassi che celebrano la sconfitta della nazionale olandese e, in alcuni casi, finiscono per scontrarsi con le forze dell’ordine del Paese in cui vivono.

L’allerta in Francia e in Italia

Ora la stessa tensione si sposta sulla sfida tra Francia e Marocco. In Francia, le autorità hanno predisposto misure straordinarie per l’ordine pubblico, con Parigi in massima allerta per possibili disordini legati sia a una vittoria sia a una sconfitta marocchina. RaiNews ha riferito di un piano di sicurezza straordinario per una partita considerata ad alto rischio.

Il clima non riguarda solo la Francia. Anche in Italia, dove vivono comunità marocchine numerose e radicate, l’attenzione delle questure è salita. A Torino, nei quartieri Barriera di Milano e Aurora, le autorità locali hanno chiesto più controlli in vista della gara.

A Torino, dopo la vittoria del Marocco sul Canada, si erano registrati caroselli, fumogeni, cori e fuochi d’artificio nelle strade. RaiNews Piemonte ha parlato di una festa esplosa al triplice fischio, con migliaia di persone radunate nel quartiere Barriera di Milano. Ma anche fuochi d’artificio sparati ad altezza uomo e contro le auto, strada bloccata tutta la notte.

Il punto, però, non è impedire a qualcuno di festeggiare. Il tifo è legittimo, l’orgoglio per le proprie origini è legittimo, la doppia appartenenza è una realtà umana prima ancora che politica. Il problema nasce quando la festa diventa occupazione dello spazio pubblico, intimidazione, vandalismo o scontro con lo Stato.

Il calcio come risonanza dell’appartenenza

Il calcio ha un potere che la politica spesso sottovaluta: toglie le maschere. Non perché riveli verità assolute, ma perché porta in superficie emozioni viscerali che nei convegni sull’integrazione restano spesso coperte da formule burocratiche.

Una nazionale non è soltanto una squadra. È una bandiera, un inno, un racconto collettivo. Per questo il tifo diventa una risonanza magnetica dell’appartenenza: non stabilisce chi sia “buono” o “cattivo”, ma mostra dove batte il cuore quando l’identità smette di essere un modulo amministrativo e diventa scelta emotiva.

Qui l’Europa dovrebbe avere il coraggio di guardare il fenomeno senza isteria e senza ipocrisia. Non ogni cittadino di origine marocchina che tifa Marocco è un problema, figuriamoci. Sarebbe una lettura razzista e ingiusta verso i tantissimi marocchini ben integrati in Italia da decenni. Ma sarebbe altrettanto superficiale fingere che non esista una frattura quando migliaia di persone, nate e/o cresciute in un Paese, vivono la sconfitta sportiva di quel Paese come un evento da celebrare sfociando anche nella violenza che porta con sé anche fattori socio-economico-culturali.

Cittadinanza e appartenenza non sono la stessa cosa

Per anni il dibattito pubblico europeo ha confuso due piani diversi: la cittadinanza giuridica e l’appartenenza civica. La prima è un documento, un insieme di diritti e doveri, una condizione legale. La seconda è qualcosa di più profondo: lingua, scuola, memoria condivisa, rispetto delle istituzioni, adesione a un destino comune.

Il passaporto concede diritti fondamentali. Tra questi, il diritto di voto, cioè il potere di incidere sul futuro di una città, di una nazione. Proprio per questo non può essere trattato come un automatismo emotivo. Un documento può riconoscere una cittadinanza, ma non può fabbricare da solo un sentimento di appartenenza.

Questa è la questione scomoda che il calcio sta riportando davanti agli occhi di tutti. Non basta nascere in un Paese per sentirsi parte della sua storia. Non basta frequentarne le scuole per condividerne i valori. Non basta parlarne la lingua per riconoscerne le istituzioni come proprie. Tutto questo può accadere, e spesso accade. Ma non è automatico.

“Sono marocchini” la risposta del CT del Marocco

Un esempio arriva proprio dalla nazionale marocchina. Calciatori come Mazraoui, Amrabat, Salah-Eddine sono nati in Olanda, cresciuti calcisticamente e umanamente in Olanda, formati con i soldi, le strutture e le professionalità olandesi, ma hanno preferito scegliere il Marocco. E parliamo di calciatori talentuosi che nella nazionale Oranje avrebbero anche giocato. Ma hanno scelto il Marocco. Non hanno tradito le origini delle loro famiglie, non le loro: loro sono nati e cresciuti in Olanda, l’Olanda gli ha dato da vivere, una carriera milionaria ma, evidentemente, questo non è bastato a farli sentire olandesi.

“Sono marocchini prima di tutto“. Questa frase non l’ha detta Vannacci, ma il CT del Marocco. Ed è sacrosanta. È scevra da ogni pregiudizio razzista.

L’integrazione si costruisce e non sempre si raggiunge

La retorica più debole degli ultimi vent’anni è stata quella dell’integrazione come procedura amministrativa. Si è creduto, o si è fatto finta di credere, che bastasse allargare il perimetro formale della cittadinanza per produrre cittadini pienamente integrati.

La realtà è più dura. L’integrazione è un percorso, non un timbro. Richiede responsabilità da entrambe le parti: da chi arriva o nasce in una famiglia di origine straniera, ma anche dallo Stato che accoglie, educa, pretende, controlla e sanziona quando necessario.

Una società seria non chiede a nessuno di cancellare le proprie radici. Ma chiede una cosa precisa: che l’appartenenza al Paese in cui si vive non sia soltanto fiscale, scolastica o sanitaria. Deve essere anche civica. Significa rispettare la legge, riconoscere le istituzioni, non trasformare la vittoria di una nazionale straniera in una prova di forza contro la città che ti ospita.

Il nodo politico è tutto qui. Se la cittadinanza arriva prima dell’appartenenza, rischia di certificare una finzione. Non perché chi ha origini straniere non possa essere pienamente italiano, francese o olandese. Al contrario: milioni di persone lo sono davvero, nella vita quotidiana, nel lavoro, nella scuola, nello sport, nel servizio pubblico, nelle famiglie miste, nei quartieri dove la convivenza non fa notizia.

Ma proprio questi esempi dimostrano che l’integrazione riuscita non nasce per decreto. Nasce da un processo lungo, esigente, talvolta faticoso. Uno Stato che rinuncia a pretendere questo percorso non è inclusivo: è debole. E una società che chiama “razzismo” ogni domanda sull’appartenenza finisce per consegnare il tema agli estremismi, invece di governarlo con lucidità.

Il dovere di distinguere: tifosi, cittadini, violenti

C’è una distinzione indispensabile. Chi tifa Marocco, Italia, Reggina o qualsiasi altra squadra, esercita una libertà personale. Chi festeggia in strada rispettando le regole partecipa a una gioia collettiva. Chi lancia bottiglie, devasta auto, spara fuochi d’artificio contro agenti o blocca interi quartieri non sta celebrando: sta violando la legge sfidando l’ordine pubblico.

Confondere questi piani è pericoloso. Criminalizzare un’intera comunità come quella marocchina, per altro quella di Reggio Calabria pacifica e ben integrata, sarebbe ingiusto. Minimizzare la violenza in nome dell’inclusione sarebbe irresponsabile. La maturità politica sta nel tenere insieme entrambe le verità: difendere chi è integrato e rispettoso, colpire chi usa il calcio come pretesto per la violenza.

La lezione dei Mondiali 2026

Francia-Marocco non ci dirà chi merita un passaporto e chi no. Ma ci ricorderà una cosa che l’Europa ha evitato troppo a lungo: la cittadinanza non può essere ridotta a una pratica burocratica.

Il calcio, con la sua brutalità sentimentale, mostra ciò che spesso le statistiche non raccontano. Una società può avere milioni di cittadini sulla carta e scoprire, alla prima partita simbolica, che una parte di quei cittadini vive altrove con il cuore, con l’immaginario, con la lealtà emotiva.

Non è una colpa amare le proprie origini. È una ricchezza, quando convive con il rispetto del Paese in cui si vive. Ma l’Europa deve tornare a dire che diventare cittadini non significa soltanto ricevere diritti: significa anche assumere un destino comune.

Prima si costruisce l’appartenenza, poi la cittadinanza la riconosce. Farlo al contrario significa produrre società fragili, dove basta un pallone per rivelare crepe che la politica fingeva di non vedere.

P.S. se il Marocco dovesse battere la Francia, i primi a essere contenti sarebbero gli italiani, a patto che la festa sia pacifica. Inshallah!