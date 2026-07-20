Sondaggi politici, le intenzioni di voto: tutti i DATI ed i DETTAGLI

Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Piepoli sulle intenzioni di voto, il quadro politico italiano appare caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le due principali aree di riferimento. Il Campo largo raggiunge il 43,5% dei consensi stimati, mentre il centrodestra si attesta al 43%, con un vantaggio di appena mezzo punto percentuale. Nel dettaglio, tra le forze del centrodestra Fratelli d’Italia risulta il primo partito con il 28% delle intenzioni di voto, in crescita di 0,5 punti rispetto alla precedente rilevazione. Segue la Lega al 5,5%, in calo dello 0,5%, mentre Forza Italia si colloca all’8%. Noi Moderati raccoglie l’1,5%.

Nel campo progressista, il Partito Democratico si conferma la principale forza con il 21%, anche in questo caso con una variazione negativa di 0,5 punti. Movimento 5 Stelle è indicato al 13%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 6%, con un incremento di 0,5 punti. Tra le altre forze politiche, Europa Verde è all’1%, Azione al 3%, Più Europa all’1,5%, mentre Sud chiama Nord e altre liste minori si attestano su valori più contenuti. Italia Viva viene rilevata al 2,5%. La fotografia del sondaggio evidenzia quindi una competizione molto equilibrata tra le due coalizioni principali, con uno scarto minimo che potrebbe essere determinato dai movimenti degli elettori indecisi.

La quota di chi non esprime un’intenzione di voto resta infatti significativa: indecisi e astensionisti rappresentano il 34% del campione, un dato che potrebbe incidere in modo rilevante sugli equilibri finali. La rilevazione conferma inoltre il ruolo centrale dei partiti maggiori all’interno delle rispettive coalizioni: Fratelli d’Italia mantiene la leadership nel centrodestra, mentre il Partito Democratico resta il riferimento principale del Campo largo, con il contributo determinante di Movimento 5 Stelle e delle altre forze alleate.