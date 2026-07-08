Sondaggi politici, le intenzioni di voto: calano Fdi e Pd, crescono Futuro Nazionale e Avs. Tutti i DATI

Gli ultimi sondaggi politici SWG confermano Fratelli d’Italia come primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. La formazione guidata dal centrodestra si attesta al 27,1%, registrando una lieve flessione dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione del 29 giugno 2026, quando era indicata al 27,3%. Il dato più rilevante della settimana è la sostanziale stabilità del quadro politico nazionale, con movimenti contenuti ma significativi nei rapporti tra le principali forze. Il primo partito resta saldamente sopra il 27%, mentre il Partito Democratico si conferma seconda forza al 21,5%, in calo dello 0,3% rispetto al 21,8% della settimana precedente. Anche il Movimento 5 Stelle registra un arretramento: è al 13,1%, in calo dello 0,2% rispetto al 13,3% del 29 giugno 2026. Il movimento resta comunque la terza forza politica del Paese, con un margine ampio rispetto ai partiti che seguono.

Centrodestra: Forza Italia e Lega guadagnano terreno

Nel centrodestra si registrano segnali positivi per Forza Italia e Lega. Forza Italia sale al 7,4%, guadagnando lo 0,2% rispetto al 7,2% della settimana precedente. Il partito si conferma così sopra la soglia del 7% e consolida la propria posizione nel panorama politico nazionale. In crescita anche la Lega, che passa dal 5,4% al 5,6%, con un incremento dello 0,2%. Il movimento recupera terreno e resta tra le forze più rilevanti dell’area di governo.

Verdi e Sinistra in crescita, Futuro Nazionale segna il rialzo più forte

Tra le forze in crescita spicca Futuro Nazionale, che registra il progresso più marcato della settimana. Il partito passa dal 5,6% al 6,0%, guadagnando 0,4 punti percentuali. Si tratta dell’aumento più consistente tra le liste rilevate da SWG. Avanza anche Verdi e Sinistra, che raggiunge il 6,5%, in crescita dello 0,1% rispetto al 6,4% della precedente rilevazione. Il dato conferma la presenza stabile dell’area rossoverde sopra il 6%.

Azione, Italia Viva, +Europa e Noi Moderati: i dati dei partiti minori

Nella seconda parte della rilevazione SWG, Azione viene stimata al 3,4%, in calo dello 0,1% rispetto al 3,5% del 29 giugno. Il partito resta sopra il 3%, ma registra una lieve flessione settimanale. Italia Viva sale invece al 2,5%, guadagnando lo 0,1% rispetto al 2,4% precedente. +Europa scende all’1,4%, perdendo un decimale rispetto all’1,5%, mentre Noi Moderati passa dall’1,2% all’1,1%, segnando anch’essa un calo dello 0,1%. Restano stabili Sud chiama Nord e Avanti PSI, entrambi all’1,0%, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente. Stabile anche la voce Altre liste, indicata al 2,4%.

Non si esprime il 27% degli elettori: cala l’area dell’incertezza

Un dato importante riguarda gli elettori che non esprimono una preferenza. Secondo il sondaggio, la quota di chi non si esprime è al 27%, in calo di un punto rispetto al 28% della settimana precedente. La diminuzione dell’area dell’incertezza rappresenta un elemento significativo nella lettura politica della rilevazione. Pur restando molto alta, la percentuale degli indecisi o di chi non indica un voto si riduce, segnalando una lieve maggiore propensione degli intervistati a collocarsi nel quadro politico.

La metodologia del sondaggio SWG per La7

Il sondaggio è stato realizzato da SWG S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. L’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia, con 4160 non rispondenti, tra l’1 e il 6 luglio 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%.